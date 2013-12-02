Арестован сотрудник ГИБДД, сбивший человека на Варшавском шоссе

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В Москве арестован сотрудник ГИБДД, задавивший насмерть мужчину на Варшавском шоссе, сообщили М24.ru в пресс-службе столичной полиции.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован", - сообщил представитель полиции.

Напомним, что ДТП произошло около 4.00 30 ноября. На Варшавском шоссе в районе дома 172 сотрудник ГИБДД Москвы по ЗАО на личном автомобиле Peugeot врезался в припаркованный Chevrolet и сбил стоявшего перед машиной владельца. От полученных травм мужчина скончался. При этом полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование.

По факту произошедшего проводится служебная проверка, капитан полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его руководители – освобождены от занимаемых должностей.