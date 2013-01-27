Четверг станет самым ненастным днем за всю неделю

Сегодня днем москвичей ждет ясная и морозная погода

В воскресенье в Москве благодаря антициклону ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит около 10 градусов мороза.

В понедельник в столице потеплеет на 1-2 градуса, однако по-прежнему без осадков. А вот к середине недели синоптики обещают снегопады.

В четверг москвичей ждет самый ненастный день за всю неделю: мокрый снег, местами метель, а на дорогах будет гололедица.

Тем временем столичные коммунальщики круглосуточно продолжают уборку снега. Полностью уже очищены улицы, дворы и магистрали. Работа ведется и в столичных парках.