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27 января 2013, 12:34

Общество

Четверг станет самым ненастным днем за всю неделю

Сегодня днем москвичей ждет ясная и морозная погода

В воскресенье в Москве благодаря антициклону ожидается солнечная погода. Днем температура воздуха составит около 10 градусов мороза.

В понедельник в столице потеплеет на 1-2 градуса, однако по-прежнему без осадков. А вот к середине недели синоптики обещают снегопады.

В четверг москвичей ждет самый ненастный день за всю неделю: мокрый снег, местами метель, а на дорогах будет гололедица.

Тем временем столичные коммунальщики круглосуточно продолжают уборку снега. Полностью уже очищены улицы, дворы и магистрали. Работа ведется и в столичных парках.

погода снегопады
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