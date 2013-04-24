Форма поиска по сайту

24 апреля 2013, 10:27

Транспорт

На вокзалах пассажирам придется взвешивать свой багаж

Фото: ИТАР-ТАСС

В скором времени пассажирам, отправляющимся с московских вокзалов в сторону Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, придется взвешивать свой багаж. За лишние кило можно будет либо доплатить, либо отправить вещи в грузовой вагон.

Проблема возникла в связи стем, что некоторые граждане соседних государств умудряются провозить в пассажирских вагонах даже холодильники и колеса для трактора. Поэтому нововведение коснется пассажиров поездов, принадлежащих железным дорогам перечисленных стран.

Пилотный проект уже начался, вес чемоданов проверяют с помощью мобильного пункта, сообщает "Российская газета".

Отметим, что вес ручной клади в составах, принадлежащих России, контролируется уже давно. По правилам, действующим внутри СНГ, у одного пассажира должно быть не более 26 килограммов багажа.

