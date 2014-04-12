В "Экспериментаниуме" расскажут о физике железнодорожных катастроф

Фото: ИТАР-ТАСС

Доктор физико-математических наук Андрей Варламов выступит с лекцией "Физика железнодорожных катастроф" в музее "Экспериментаниум". Мероприятие состоится в рамках проекта "Ученые - детям". Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятия.

Варламов расскажет о том, почему иногда причиной железнодорожных катастроф становится не только человеческий фактор. Можно ли предотвратить аварию, если хорошо знать физику? Какие физические законы действуют во время катастроф на железной дороге? Вопросы на эти и другие вопросы дети и их родители получат на лекции ученого.

Проект "Ученые - детям" проходит в "Экспериментаниуме" каждую субботу. В лектории музея уже побывали астроном, биолог, химик и многие другие люди из мира науки.

Когда: 12 апреля в 17:30

12 апреля в 17:30 Что: рассказ о железнодорожных катастрофах и физике

рассказ о железнодорожных катастрофах и физике Как: лекция от доктора наук Кому смотреть: любознательным детям и родителям





Начало трансляции в 17.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.