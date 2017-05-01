Сброс воды с Рублевской плотины привел к подтоплению набережных в Москве

Москвичей призвали не подходить к краям подтопленных набережных в Кунцеве и на Воробьевых горах, сообщает телеканал "Москва 24".

Повышение уровня воды в верхней части Москвы-реки и частичное подтопление набережных в Кунцеве и на Воробьевых горах произошло из-за плановых сбросов воды с Рублевской плотины.

Сброс лишней воды в районе Кунцево привел к превышению средних значений в Москве-реке на 165 сантиметров, в районе Воробьевых гор – на 70 сантиметров, Крылатского моста – на 40 сантиметров. В районе Воробьевых гор оказались подтоплены пешеходные дорожки на 5–10 сантиметров, а в районе Кунцево – на 15–20 сантиметров.

Сообщается, что ситуация находится под контролем, а уровень воды уже снижается.