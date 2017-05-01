Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая 2017, 17:41

Экология

Сброс воды с Рублевской плотины привел к подтоплению набережных в Москве

Москвичей призвали не подходить к краям подтопленных набережных в Кунцеве и на Воробьевых горах, сообщает телеканал "Москва 24".

Повышение уровня воды в верхней части Москвы-реки и частичное подтопление набережных в Кунцеве и на Воробьевых горах произошло из-за плановых сбросов воды с Рублевской плотины.

Сброс лишней воды в районе Кунцево привел к превышению средних значений в Москве-реке на 165 сантиметров, в районе Воробьевых гор – на 70 сантиметров, Крылатского моста – на 40 сантиметров. В районе Воробьевых гор оказались подтоплены пешеходные дорожки на 5–10 сантиметров, а в районе Кунцево – на 15–20 сантиметров.

Сообщается, что ситуация находится под контролем, а уровень воды уже снижается.

подтопления набережная чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика