Предновогодние арт-ярмарки стартуют на нескольких площадках Москвы

Фото: winzavod.ru

В Центре современного искусства "Винзавод" будут представлены сотни оригинальных авторских подарков со всего света. На дизайн-заводе Flacon гостей арт-ярмарки ждут "Другие вещи", а в Центре дизайна Artplay будут работать шоурумы, творческие мастерские и оригинальные магазины.

Традиционный рождественский "АРТбазар" на "Винзаводе" будет работать в Бродильном цехе 15 и 16 декабря и представит не только украшения, игрушки и авторские вещи, сделанные известными и молодыми дизайнерами, но и необычные сюрпризы. Посетители также смогут попробовать глинтвейн, а для детей будут организованы игры.

На арт-маркете "Райские Яблоки", который пройдет в Центре дизайна Artplay 15 и 16 декабря, посетителей ждут необычные украшения, дизайнерская одежда, авторские игрушки, кое-что для интерьера, мыло ручной работы, этнические аксессуары, елочные игрушки, хендмейд-открытки . Всем желающим менди-мастера распишут руки хной, также можно будет заплести оригинальные косички.

"Другие вещи" - первый хендмейд-проект в России - 22 и 23 декабря на дизайн-заводе Flacon представит рождественскую ярмарку с игрушками, украшениями, а также с дизайнерскими елками. На ярмарке можно будет выбрать кошельки, бусы, обложки для книг, теплые шапки, духи и многие другие вещи ручной работы. Специально для детей будет работать игротека от компании "Мосигра", а после осуществления покупок можно посмотреть ретро-кинофильмы. Кроме того пройдут мастер-классы для подготовки к Новому Году.

Вход на все мероприятия свободный.