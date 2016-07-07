Художник Копейкин раскрыл подробности нападения на себя

Художник и музыкант, участник группы "НОМ" Николай Копейкин рассказал подробности нападения на него утром 7 июля в центре Санкт-Петербурга, передают "Дни.ру".

Копейкин уточнил, что инцидент произошел на Думской улице: у одного из клубов стояла большая компания молодых людей, которая проявила агрессию и стала выкрикивать фразы на ломаном русском языке.

Получив два удара, художник потерял сознание. Когда он очнулся, дворник помог ему добраться до мастерской. Там он написал сообщение в соцсети – других средств связи у него не осталось.

Знакомые Копейкина вызвали ему скорую помощь, врачи его осмотрели и диагностировали перелом носа. От лечения в стационаре художник отказался и будет наблюдаться амбулаторно.