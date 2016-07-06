В Домодедове могут появиться платформы с навесом для аэроэкспрессов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

До конца 2016 года в аэропорту Домодедово могут появиться две новые платформы с навесом для аэроэкспрессов, передает Агентство "Москва".

Как отметил главный исполнительный директор "Аэроэкспресса" Алексей Сорокин, реконструкция инфраструктуры началась еще в прошлом году с введения терминала "Аэроэкспресс" на Павелецком вокзале.

По словам представителя компании, навесы приспособят к новым двухэтажным поездам. Ранее гендиректор "Аэроэкспресса" Алексей Криворучко сообщал, что договор о поставке подписан российским перевозчиком со швейцарской компанией Stadler, которая в еще в 2014 году выиграла конкурс на поставку 172 двухэтажных вагонов. Стороны договорились о предоставлении 25 двухэтажных поездов – 16 четырехвагонных и 9 шестивагонных.