На купол Планетария спроецируют извержение вулкана

Фото: planetarium-moscow.ru

В феврале в Московском планетарии можно будет стать свидетелем вулканических извержений, происходящих в разных уголках Солнечной системы. Буйства огненной стихии спроецируют прямо на купол Планетария.

Программа под названием "Супервулканы" расскажет о древнем вулкане на острове Суматра, ледяных гейзерах на Тритоне, огненных фонтанах, вырывающихся из недр спутника Юпитера Ио, а также подземной силе, дремлющей на территории Йеллоустоунского парка.

В пресс-службе Планетария отмечают, что вулканические извержения не раз становились причинами природных катастроф. Причины извержения вулканов – различные химические процессы, происходящие в глубинах горы.

Наиболее активные вулканы Земли и сейчас представляют опасность для людей. Ученые-вулканологи наблюдают за "огненными" горами и делают прогнозы относительно их возможных пробуждений.

Наблюдать, как вулканы извергаются прямо у вас на глазах, можно будет 1 февраля, с 5 по 13 февраля, с 19 по 22 февраля, а также с 26 по 28 февраля в 18.10. Билет стоит 600 рублей, купить его можно здесь.

В стоимость билета входит экскурсия по классическому музею Урании Московского планетария. Экскурсия начинается за 1 час до сеанса "Супервулканов" в Большом Звездном зале.

Напомним, что в Театре увлекательной науки Московского планетария проходят познавательные занятия для детей в возрасте 5-8 лет. Здесь ребят могут узнать, как не заблудиться в лесу и из каких звезд состоит Большая Медведица. В образовательный цикл "В гостях у Звездочета" входит пять программ: "Семья солнышка", "Живые часы и компасы", "Проделки Луны", "Приключения капельки воды", "Сказки неба".