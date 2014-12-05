Мужчине грозит срок за ложные показания по делу о наезде на пешехода

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Мужчине, который дал полиции ложные показания по делу о резонансном ДТП, грозит тюремный срок. Злоумышленника задержали 4 декабря, сейчас с ним работают следователи, сообщает пресс-служба столичной полиции.

6 октября 2012 года на улице Хачатуряна водитель сбил девушку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшая скончалась на месте.

Как удалось установить, за рулем иномарки находился сотрудник секретариата Совета генпрокуроров стран СНГ Замир Абдулкеримов. При этом он рассказал полиции, что за 5 минут до трагедии продал свой автомобиль случайному прохожему возле продуктового киоска.

Подозреваемого задержали 30 января, а 1 февраля решением Тверского суда он был заключен под стражу на два месяца. Ему предъявили обвинение по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности".

Однако в июне прошлого года один из свидетелей по этому делу внезапно взял всю вину на себя и рассказал, что именно он сидел за рулем автомобиля, сбившего девушку. В ходе проверки его показаний выяснилось, что мужчина специально оговорил себя, чтобы реального виновника выпустили на свободу.

В отношении лжесвидетеля возбудили уголовное дело по статье "Дача заведомо ложных показаний". Мужчину объявили в федеральный розыск.

Накануне его удалось задержать в городе Минеральные воды. Злоумышленнику предъявлено обвинение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.