В Москве в этом году появится 50 км пешеходных улиц - Собянин

Сергей Собянин объявил о старте программы "Моя улица"

В этом году в городе появится около 50 километров пешеходных улиц. Большая часть из них будет находиться не в Центральном административном округе, а на окраинах Москвы, сообщил Сергей Собянин 10 июля во время осмотра хода работ по благоустройству Пятницкой улицы.

Движение по Пятницкой улице закрыли на два месяца

Напомним, на Пятницкой будет обустроена пешеходная зона. Здесь не только расширят тротуары, но также поставят лавочки и озеленят территорию вдоль дороги. По словам мэра, как показала практика на примере Большой Дмитровки, на трафик сокращение дорожного полотна отрицательно не повлияет.

"Ширина тротуаров позволит совсем по-другому ходить по этой улице, создавать здесь возможности для уличной торговли, кафе, ресторанов, для проведения городских мероприятий. Постепенно улицы Москвы получают совершенно другой облик, а город - другой стиль", - отметил Сергей Собянин.

На Пятницкой, кроме того, продолжается работа по ремонту фасадов зданий. Всего здесь расположено 114 строений, в прошлом году были отремонтированы фасады 30 из них. Ремонт необходим еще 84 зданиям. Упорядочиваются также рекламные конструкции. Незаконно размещенную рекламу демонтируют - к настоящему моменту улица избавилась уже от 214 нелегальных конструкций.

Где появятся новые пешеходные зоны

Также в этом году планируется завершить четырехлетнюю программу благоустройства дворов. В частности, обустроят 54 дворовые территории, прилегающие к пешеходной зоне, которая появится на Пятницкой.

Проект завершает создание крупной пешеходной зоны "Замоскворечье". До начала работ Пятницкая была односторонней улицей и имела 3-4 полосы при общей ширине проезжей части почти 15 метров.

Пятницкую улицу, Маросейку и Покровку оборудуют парковками

В ходе благоустройства улицу сузят до 2 полос движения, а тротуары расширят до 6 метров. Кроме того, будут обустроены парковочные "карманы". Работы по благоустройству Пятницкой улицы планируют завершить в августе.

Кроме того, Сергей Собянин поручил присвоить Пятницкой улице официальный статус пешеходной зоны, что позволит представить налоговые льготы для ресторанов и кафе, тем самым расширив и без того большое количество предприятий общественного питания на этой улице.

Пешеходные маршруты Москвы

В прошлом году были благоустроены 3 пешеходных зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на улицах Никольская и Большая Дмитровка. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка "Музеон".

Где появятся новые пешеходные зоны

В этом году планируется обустроить пешеходные зоны от Маросейки до Покровки, на улице Забелина от Солянского проезда до Старосадского переулка, а также от площади Европы до площади Гагарина.

Протяженность нового пешеходного маршрута на улице Забелина составит 270 метров. В рамках благоустройства планируется замостить улицу гранитом и поставить фонарные столбы в старинном стиле. Кроме того, на прилегающей территории появятся деревянные скамейки с чугунными ножками и кадки для цветов.

После обустройства улица Забелина предстанет перед горожанами в своем историческом облике. До настоящего времени там сохранились дома, признанные культурным наследием федерального значения. Среди них - Палаты Сумароковых, Доходный дом Московского купеческого общества и Ивановский монастырь.

Маросейка и Покровка станут пешеходными маршрутами к сентябрю этого года. Согласно концепции, на улицах расширят тротуары. Кроме того, вдоль тротуаров установят скамейки, фонари, новые урны и пепельницы, а также посадят липы в специальных контейнерах.

"Москва в цифрах": Новая Триумфальная площадь

Кроме того, власти благоустроят и Триумфальную площадь. Она будет разделена на тихую и шумную зоны. На ней планируется разместить многофункциональные павильоны, подземную парковку и разбить сиреневый сад, а также высадить многолетники, злаки, липы и клен Гиннала.

Помимо этого, площадь будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками, клумбами, а на тротуарах появится гранитное мощение.

Всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального административного округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро, сообщает портал столичного правительства.

Как ранее сообщал M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы также объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.