Названия двух остановок на севере столицы изменятся с 9 февраля

Названия двух остановок общественного транспорта изменятся с 9 февраля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В обоих направлениях по Бутырской улице переименовали остановку "Троллейбусный завод" для автобусов № 87, м10, т3, т47 и троллейбусов № 29, 29к, 56 и 78. Она получила название "Бутырская улица, 62".

Остановка "Кинотеатр "Волга" – Дом мебели 777" для автобусов № 92, 149, 284, 763, 763к, 774 и троллейбуса № 78 по Лобненской улице и Дмитровскому шоссе теперь называется "Кинотеатр "Волга".

Остановка автобусов № 462, 864 и 1004 на Симферопольском шоссе с 6 февраля сменила название с "Цветмета" на "Симферопольское шоссе, 20". С этого же дня переименовали остановку на маршруте автобусов № 54, 95, 655, 655к, 854 и С9 по 1 Капотнинскому проезду. Вместо "5 микрорайона Капотни" она получила название "5 квартал Капотни". Изменились названия остановок для автобусов № 168, 273, 218 и 218к. Остановочные пункты "Болотниковская улица, 31" и "Одесская улица, 17" теперь именуются "МФЦ Зюзино". С 7 февраля остановка "Ивановский мост" на маршрутах автобусов № 20, 133, 237 и 833 на улице Сталеваров будет называться "Ивановское кладбище".



