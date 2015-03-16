В "Сапсанах" появился тариф для пенсионеров Senior

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
ОАО "Российские железные дороги" вводит новый тариф для пассажиров поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба компании.
Тариф для пассажиров, которым на момент поездки исполнилось 60 лет и более, получил название Senior. Стоить билет будет от 1,6 тысячи рублей, скидка действует на билеты всех классов.
Ранее сообщалось, что РЖД планируют ввести вагоны нового туристического класса в поездах "Сапсан".
Цены в лоукост-классе будут ниже, чем в экономическом. Последний стоит около 3 тысяч рублей.
Отметим, что лоукост-классы – это возможность путешествовать дешевле, жертвуя при этом необязательными услугами и в какой-то степени комфортом. Например, существует бюджетный авиаперевозчик "Победа".
Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень, Архангельск и Екатеринбург. Стоимость билета в один конец без учета сборов составляет 999 рублей.
