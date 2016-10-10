Накопительная часть пенсии не будет обязательной – эксперт

Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Накопительная часть пенсии не будет обязательной, поскольку власти не смогут компенсировать выпадающие доходы пенсионного фонда из федерального бюджета. Об этом заявил в эфире радиостанции "Москва FM" замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Согласно документации, опубликованной на сайте комитета Госдумы по бюджету и налогам, накопительную часть пенсии могут заморозить до 2019 года. Проект Минфина предполагает выделение из федерального бюджета 977,1 миллиарда рублей на формирование пенсий в следующем году. В этой связи доходы пенсионного фонда могут вырасти более чем на 663 миллиарда и превысить 8 триллионов рублей.

"Если реализуют те предложения, о которых идет речь, новые взносы поступать в накопительную систему не будут, как это было в предыдущие три года. Эти средства полностью пойдут на выплату страховых пенсий. При этом доходы бюджета не вырастут, но и не упадут – в данном случае просто сохранится трансфер пенсионного бюджета. Отсутствие заморозки накопительной части пенсии привело бы к выпадению доходов из распределительной, страховой и солидарной систем", – пояснил эксперт.

Заморозка пенсионных накоплений приведет к экономии бюджетных средств

"Доходность пенсионных накоплений за все эти годы была существенно ниже уровня инфляции, поэтому сложно сказать, выиграл ли кто-то в данной ситуации. Такая инициатива Минфина, в свою очередь, поможет сократить расходы федерального бюджета. Пенсионный фонд будет получать эти деньги в таком же порядке, как и раньше. С точки зрения страховой системы ничего не поменяется, изменения коснутся только экономии федерального бюджета", – отметил Горлин.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС подчеркнул, заморозка уже существующих на данный момент накоплений в негосударственных пенсионных фондах не означает их исчезновения – эти взносы никуда не пропадут и будут приносить доход.