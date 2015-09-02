Пенсионеров старше 80 лет могут освободить от платы за капремонт

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Одиноких пенсионеров старше 80 лет могут освободить от ежемесячной оплаты капитального ремонта. Об этом заявила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, пишут "Дни.Ру".

По словам чиновницы, соответствующая законодательная инициатива уже представлена на рассмотрение нижней палаты. При этом она подчеркнула, что на сборы жалуются не только пенсионеры.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Как получить дополнительные льготы по капремонту

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Работы по программе капремонта начались уже в 9 столичных округах. Отмечается, что работы ведутся в 28 домах. В них заменят 98 лифтов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет.

Всего в августе планировалось заменить 522 лифтов в 173 домах. Продолжительность ремонта лифтов составляет от 45 до 70 дней, в зависимости от типа лифтового оборудования. Для замены используется отечественное оборудование московского производства.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки.