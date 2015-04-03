Форма поиска по сайту

03 апреля 2015, 14:48

Спорт

Отдать швартовы: учимся ходить под парусом и вязать морские узлы

Фото: M24.ru/Александр Авилов

06 апреля в яхт-клубе "12 узлов" начинается второй цикл встреч "Подготовка к парусным соревнованиям".

Участники мероприятия узнают о видах гонок и о правилах их проведения. Ведущий перечислит общие принципы проведения регат и расскажет о процедурах старта и финиша. После лекции гости будут знать все тонкости прохождения дистанции и без труда одержат победу в любых соревнованиях.

Занятия проведет мастер парусного спорта России Юлия Скачкова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 6 апреля в 19.00
  • Что: подготовка к парусным соревнованиям
  • Кто: Юлия Скачкова
  • Кому смотреть: тем, кто мечтает выйти в море под парусом

