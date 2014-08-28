Оплатить штраф и отследить эвакуатор можно будет через мобильное приложение

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Мобильное приложение "Парковки Москвы" будет модернизировано до конца года, сказал M24.ru источник в транспортном комплексе. С помощью приложения можно будет оплатить не только парковку, но и все водительские штрафы, а также эвакуацию и хранение машины на штрафстоянке. На карте в приложении можно будет в режиме реального времени отследить перемещения эвакуаторов. Кроме того, приложение научат напоминать автомобилистам о неоплаченных штрафах и предупреждать о бесплатной стоянке по воскресеньям и праздникам. Компании также смогут заводить корпоративный счет для оплаты парковки сотрудников, а также для расчета за стоянку грузовиков в местах разгрузки/погрузки (МРП).

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На модернизацию сайта parking.mos.ru и мобильного приложения "Парковки Москвы" будет потрачено порядка 95 млн рублей. Дизайн этих ресурсов станет более современным, а интернет-пользователи смогут порекомендовать их в соцсетях. При этом планируется запустить более десятка новых функций. В частности, через приложение "Парковки Москвы" можно будет с помощью банковской карты оплатить эвакуацию машины и хранение на штрафстоянке. Эвакуаторы и их маршруты также будут отображаться на карте в приложении, то есть водитель сможет заранее определить, где можно ставить машину бесплатно, а где нельзя. Помимо этого, через приложение можно будет оплатить штрафы ГИБДД - за нарушение правил дорожного движения, и МАДИ - за неправильную стоянку. Тем, кто не оплатил штраф, приложение напомнит о необходимости это сделать. Также оно будет уведомлять водителей о бесплатной парковке по праздникам и воскресеньям.

В приложении можно будет завести не только личный, но и корпоративный счет для оплаты компаниями парковки сотрудников. К этому счету можно будет "привязать" "личные кабинеты" работников, за чью стоянку рассчитывается работодатель. При этом водители смогут пользоваться одновременно несколькими аккаунтами, как корпоративными, так и личными, в зависимости от количества авто.

Кроме того, через приложение можно будет заплатить за стоянку грузовиков в местах погрузки/разгрузки (МРП). Напомним, первые такие точки для грузовиков массой от 1,5 тонн будут организованы в пределах Садового кольца в сентябре. До конца года в центре Москвы откроют 50 мест для разгрузки фур. Размещение на стоянке в первые 30 минут будет стоить 40 рублей в пределах Бульварного кольца, 30 рублей – между Бульварным и Садовым. Начиная с 31-й минуты, стоянка грузовика обойдется в 1 тысячу рублей в час внутри всего Садового кольца. Напомним, что паркоматов в этих точках не будет. Водители грузовиков смогут оплатить парковку через SMS, мобильное приложение, терминалы Qiwi.

Напомним, что до конца года по всей Москве планируется запустить еще и более сотни закрытых плоскостных паркингов для местных жителей с недорогими абонементами. Оплачивать стоянку там тоже можно будет через приложение "Парковки Москвы".

Если у водителей возникнут трудности при использовании мобильного приложения или оплате стоянки, они смогут связаться с оператором с помощью функции моментального набора номера "горячей линии" ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Зампред Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин полагает, что новые функции мобильного приложения будут востребованы водителями. "Для юрлиц корпоративное управление тоже необходимо. Однако не исключено, что за работу в таком корпоративном кабинете введут комиссию", - сказал он.

Тем не менее, по словам Воротилкина, первоочередная задача все-таки в том, чтобы создавать дополнительные парковочные места. "Если количество машино-мест в городе не увеличивается, то создавать электронные варианты их управления - не первоочередная задача", - отметил он.

Напомним, с 1 августа зона платной парковки расширилась на 153 улицы между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом, к 25 декабря она может охватить практически все улицы внутри ТТК, где предварительно разметят 25 тысяч машино-мест. Час стоянки внутри Бульварного кольца и в "Сити" обходится автомобилистам в 80 рублей, между Бульварным и Садовым кольцами - в 60 рублей, за Садовым - в 40 рублей.

К слову, приложение "Парковки Москвы" обновилось буквально на днях. Теперь в нем можно купить месячные и резидентские абонементы, получить историю оплат на почту. В обновленном приложении также теперь видны границы районов и зон платных парковок. В настоящий момент новая версия доступна только для Android, версия для iOS появится позже из-за затянувшегося обзора приложения в AppStore.

Наталья Савельева