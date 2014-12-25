Новая зона платной парковки введена в столице 25 декабря

Зона платной парковки в Москве расширилась почти вдвое

25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.

Платная зона за ТТК охватывает улицы в восьми районах. Больше всего их в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять). В новую зону платной парковки вошли наиболее загруженные участки районов, в том числе расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков.

В частности, в число улиц с платной парковкой вошли:

Абрикосовский переулок, проезд Девичьего поля, Дашков переулок, Крымский проезд, Саввинская набережная в Хамовниках,

Вадковский переулок, переулок Достоевского, Сущевский тупик в Тверском районе,

Бумажный проезд, улица Правды, 1-я, 3-я и 5-я улицы Ямского поля в Беговом районе,

Беговая улица (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улице Поликарпова) в Хорошевском районе,

Улица Новая Башиловка (нечетная сторона) в районе Аэропорт,

Улица Нижняя Масловка (четная сторона от пересечения с площадью Савеловского вокзала до пересечения с улицей Новая Башиловка) в Савеловском районе,

Улица Достоевского (четная сторона), улица Советской Армии (нечетная сторона), Тихвинская улица (четная сторона) в районе Марьина Роща,

Улица Гиляровского, переулок Васнецова, улица Дурова в Мещанском районе,

Басманный переулок, Живарев переулок, Комсомольская площадь в Красносельском районе,

Мрузовский переулок, улица Радио, Садовый тупик в Басманном районе,

Воронцовская улица, улица Гвоздева, Динамовская улица в Таганском районе,

3-й Крутицкий переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Симоновский Вал до пересечения с Воронцовской улицей) в Южнопортовом районе,

Космодамианская набережная, Кожевнический проезд, Большая Пионерская улица в районе Замоскворечье,

Калужская площадь, 3-й Добрынинский переулок, часть Ленинского проспекта в районе Якиманка,

Часть улицы Вавилова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Донские проезды, улица Орджоникидзе в Донском районе,

Городская улица, Автозаводская улица, Даниловский вал в Даниловском районе,

Самокатная улица, Слободской переулок, часть Золоторожского вала в районе Лефортово.

В список в том числе вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная. После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест.

Парковка стоит 40 рублей в час, а все собранные деньги пойдут в казну города.

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

По словам гендиректора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) Александра Гривняка, на сегодняшний день выдано более 11 тысяч резидентных разрешений на парковку в новой зоне. Разрешения начали действовать в полночь 25 декабря.

Где оформить разрешение на парковку в новой платной зоне, читайте здесь.

Глава АМПП добавил, что в настоящее время установлено 364 паркомата, но от жителей продолжают поступать запросы на терминалы, и их поставят еще 54.

Чтобы объяснить водителям правила платной парковки, 25 декабря на улицы вышли 1,4 тысячи промоутеров. Кроме того, на новых территориях будут разработаны 99 маршрутов для пеших инспекторов.