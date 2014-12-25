Новая зона платной парковки введена в столице 25 декабря

25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц.
Платная зона за ТТК охватывает улицы в восьми районах. Больше всего их в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять). В новую зону платной парковки вошли наиболее загруженные участки районов, в том числе расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков.
В частности, в число улиц с платной парковкой вошли:
- Абрикосовский переулок, проезд Девичьего поля, Дашков переулок, Крымский проезд, Саввинская набережная в Хамовниках,
- Вадковский переулок, переулок Достоевского, Сущевский тупик в Тверском районе,
- Бумажный проезд, улица Правды, 1-я, 3-я и 5-я улицы Ямского поля в Беговом районе,
- Беговая улица (нечетная сторона от пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с улице Поликарпова) в Хорошевском районе,
- Улица Новая Башиловка (нечетная сторона) в районе Аэропорт,
- Улица Нижняя Масловка (четная сторона от пересечения с площадью Савеловского вокзала до пересечения с улицей Новая Башиловка) в Савеловском районе,
- Улица Достоевского (четная сторона), улица Советской Армии (нечетная сторона), Тихвинская улица (четная сторона) в районе Марьина Роща,
- Улица Гиляровского, переулок Васнецова, улица Дурова в Мещанском районе,
- Басманный переулок, Живарев переулок, Комсомольская площадь в Красносельском районе,
- Мрузовский переулок, улица Радио, Садовый тупик в Басманном районе,
- Воронцовская улица, улица Гвоздева, Динамовская улица в Таганском районе,
- 3-й Крутицкий переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Симоновский Вал до пересечения с Воронцовской улицей) в Южнопортовом районе,
- Космодамианская набережная, Кожевнический проезд, Большая Пионерская улица в районе Замоскворечье,
- Калужская площадь, 3-й Добрынинский переулок, часть Ленинского проспекта в районе Якиманка,
- Часть улицы Вавилова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Донские проезды, улица Орджоникидзе в Донском районе,
- Городская улица, Автозаводская улица, Даниловский вал в Даниловском районе,
- Самокатная улица, Слободской переулок, часть Золоторожского вала в районе Лефортово.
В список в том числе вошли участки Ленинградского проспекта, Варшавского шоссе, проспекта Мира, Бутырской улицы, а также Лужнецкая набережная. После ввода новой зоны платной парковки в городе появится еще 19,5 тысячи парковочных мест.
Парковка стоит 40 рублей в час, а все собранные деньги пойдут в казну города.
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По словам гендиректора ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) Александра Гривняка, на сегодняшний день выдано более 11 тысяч резидентных разрешений на парковку в новой зоне. Разрешения начали действовать в полночь 25 декабря.
Где оформить разрешение на парковку в новой платной зоне, читайте здесь.
Глава АМПП добавил, что в настоящее время установлено 364 паркомата, но от жителей продолжают поступать запросы на терминалы, и их поставят еще 54.
Чтобы объяснить водителям правила платной парковки, 25 декабря на улицы вышли 1,4 тысячи промоутеров. Кроме того, на новых территориях будут разработаны 99 маршрутов для пеших инспекторов.
Платная парковка в МосквеПарковка на улицах в центре столицы стала платной с 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".
Стоимость парковки зависит от зоны: оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом – за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составляет 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент. Жители домов на территории платной парковочной зоны могут приобрести по льготной цене 3000 рублей годовой абонемент на круглосуточную парковку.
Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.
Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".