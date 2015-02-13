120 парковочных инспекторов застрахуют от несчастных случаев и побоев

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

120 пеших инспекторов, патрулирующих зону платной парковки, застрахуют на случай получения мелких травм, инвалидности или смерти в результате несчастного случая. Об этом M24.ru рассказали в ГКУ "Администратор парковочного пространства" (АМПП). Сотрудники АМПП смогут обратиться к врачу-куратору по мобильному телефону, а историю их обращений можно будет посмотреть с помощью специальной IT системы. По словам представителей страхового рынка, в полис могут войти и побои, которые инспекторы гипотетически могут получить от водителей.

Отметим, что 120 пеших инспекторов АМПП со смартфонами патрулируют зону платной парковки, "пробивают" номера машин-"зайцев" и снимают бумажки и наклейки с регистрационных знаков автомобилей. Помимо травм, инспекторов также застрахуют от болезней, приобретенных во время работы. "Полис страхования действует только в период выполнения служебных обязанностей", - сообщил собеседник M24.ru в АМПП.

При этом, если инспектор получит инвалидность первой группы или погибнет при исполнении служебных обязанностей, страховая компания должна будет выплатить 2 млн рублей.

Страховщики также должны будут обеспечить работу круглосуточной диспетчерской службы и выделить отдельного менеджера для общения с инспекторами АМПП. Кроме того, сотрудники "Московского паркинга" смогут обратиться по мобильному телефону к врачу-консультанту, на каждого сотрудника заведут "личный кабинет" для электронных обращений к страховщикам. Для парковщиков выберут страховую компанию, которая имеет круглосуточную медицинскую службу с "горячей линией", время ожидания на которой не должно превышать 1,5 минут. Страховка парковочных инспекторов будет действовать в течение года.

С 25 декабря 2014 года численность пеших парковочных инспекторов увеличили в четыре раза – до 120 человек. Они патрулируют зону платной стоянки и с помощью специального программного обеспечения на смартфонах вычисляют машины-"зайцы". Они также снимают с номеров бумажки и наклейки, фотографируют регистрационные знаки и отправляют данные в единый центр, где формируются "письма счастья". Напомним, что штраф за неоплату стоянки составляет 2,5 тысячи рублей. Помимо этого, инспекторы также следят за незаконным ограждением платных парковок ресторанами и офисами. Специально для этой работы инспекторов отправили на курсы, где их учат правильно вести себя в случае возникновения конфликтов. Также отметим, что "Московский паркинг" с 2013 года страхует свои эвакуаторы на случай причинения вреда перевозимым машинам.





Как заявил M24.ru замгендиректора страховой компании "Ресо-Гарантия" Игорь Иванов, 2 млн рублей - это стандартная сумма, когда речь идет о страховании работников от несчастных случаев. "На такую же сумму страхуют работников на опасных производствах", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что наличие медицинской службы и врачей-консультантов нестандартно для страхования от несчастных случаев. "Обычно они нужны при ДМС", - добавил Иванов.

Страховка от несчастного случая у некоторых компаний включает в том числе и побои. "У нас есть полис на 24 часа страхования и тогда нам не важно, как клиент получил травму. Если, например, его побили, то нужно снять побои в больнице и пойти в полицию и после этого можно получить компенсацию", - заявил Игорь Иванов.

По мнению координатора движения "Синие Ведерки" Петра Шкуматова, если компания, которая выиграет конкурс, будет также покрывать риск получения побоев, то страховка инспекторов вполне оправдана. "Я уже слышал, что на улицах случались драки автомобилистов с парковочными инспекторами. Правда, до серьезных травм с обеих сторон дело еще не доходило", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что страховать от несчастного случая нужно и техников, работающих с эвакуаторами. "Там действительно есть серьезные риски. Многотонные автомобили, работа на проезжей части – это все серьезный риск. А вот вероятность, что несчастный случай случится с пешим инспектором, крайне низкая",- заявил эксперт.

Дарья Миронова