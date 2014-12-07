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Москва 24

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Город

07 декабря 2014, 22:01

На митинге против платных парковок собралось около 200 человек

парковки автомобили митинги протесты платная эвакуация

В Москве прошел митинг против платных парковок и эвакуации.

В Москве состоялся митинг против платных парковок и эвакуации. Мероприятие, которое прошло на Суворовской площади, было согласовано со столичными властями, сообщает канала "Москва 24".

По данным полиции, протестующих собралось около двухсот человек, при этом организаторами было заявлено до полутора тысяч участников. Активисты передали в городскую администрацию резолюцию с требованием отменить расширение зоны платной парковки и вообще плату за парковку в городе, а также выступили за запрет принудительной эвакуации автомобилей. Никаких нарушений во время митинга не зафиксировано.

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Как сообщалось ранее, митинг был организован движением "Автомобилисты Москвы". 16 ноября 2014 года движение уже проводило авто-флешмоб против платной эвакуации. Изначально организация планировала автопробег, но он не был согласован властями.

Напомним, сейчас зона платной парковки располагается внутри Садового кольца и в трех районах между Садовым кольцом и ТТК. С 25 декабря в зону платных парковок войдут новые улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцом. Платная парковка не будет затрагивать жилые кварталы и дворовые территории. Жители, как и раньше, смогут оставлять свои автомобили во дворах бесплатно.

Час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами – 60 рублей. В пределах от внешней границы Садового кольца до ТТК стоимость часа парковки составляет 40 рублей в час. В пределах ММДЦ "Москва Сити" стоимость первых двух часов составляет 80 рублей в час, далее - 130 рублей в час. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

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