Главному входу парка Горького вернули исторический облик 1947 года

Главному входу парка Горького вернули исторический облик

На фасад главного входа парка Горького после реставрации вернули исторический картуш с орденом Ленина, сообщает пресс-служба парка.

Картуш высотой 3 метра и длиной 12 метров состоит из металлического каркаса и медного покрытия. Каркас выправили и частично заменили, а медное покрытие очистили от старой грунтовки и покрыли заново. Реставрация длилась 5 месяцев. Картуш был установлен в 1947 году, когда парк Горького наградили орденом имени Ленина.

Картуш - архитектурная композиция в виде полуразвернутого, часто с надорванными либо надрезанными краями свитка (листка бумаги), на котором изображен герб, эмблема или некая надпись. Картуши размещают над парадными входами в здания и оконными проемами, в интерьерах зданий, на монументах, на надгробных плитах и документах.





Напомним, в этом году в парке начнется благоустройство Ленинской площади по чертежам архитекторов А.В. Власова и В.И. Долганова.

"Мы будем делать площадь такой, как она была задумана по чертежам архитекторов Власова и Долганова. В следующем году в здании главного входа также заработает смотровая площадка. Для посетителей она будет доступна впервые. "Оттуда открывается потрясающий вид на планировку партерной части Парка Горького!", - рассказала директор парка Ольга Захарова.

"Москва в цифрах": Реконструкция главного входа в парк Горького

Летом 2015 года Музей современного искусства "Гараж", располагающийся в парке, переедет в павильон "Времена года". "В июне Музей современного искусства "Гараж" переедет в павильон "Времена года", построенного в 1960-е и обновленного по проекту звездного архитектора Рема Колхаса", - добавила Захарова.

Также будут отреставрированы гротескный, средний и большой мосты, которые находятся в Нескучном саду. Появится дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта.

В 2014 году к ЦПКиО имени Горького присоединили озелененные территории МГУ. Кроме того, в этом году в парке Горького прошел капитальный ремонт 11 зданий, среди которых - исторический туалет, спроектированный архитектором Власовым.

Также в парке отремонтировали набережные, благоустроили Пионерский и Андреевский пруды и провели масштабное озеленение.