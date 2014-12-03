В столичных парках могут разрешить продажу пива и глинтвейна

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Столичный департамент торговли и услуг готов рассмотреть возможность продажи пива и глинтвейна в городских парках. Соответствующее заявление 3 декабря сделал глава ведомства Алексей Немерюк.

По его словам, слабоалкогольные напитки в парках не помешают, потому что летом гуляющие смогут "выпить кружку пива", а зимой "согреться глинтвейном".

Вопрос о возвращении пива и сигарет в киоски обсуждается уже и на федеральном уровне. В декабре Минпромторг создаст рабочую группу, которая обсудит это предложение.

Напомним, в октябре глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на заседании правительства России предложил вернуть алкоголь и табак в малую розницу.

Кроме того, 24 ноября глава департамента культуры Сергей Капков предложил узаконить продажу слабоалкогольных напитков в парках Москвы, так как его все равно проносят просто так или продают "из-под полы".

Запрет на розничную продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 часов начал действовать с января 2013 года. Торговля спиртным полностью перешла в стационарные магазины еще раньше, а с 1 июня 2014 года запрет распространился на сигареты. В итоге, часть киосков, ранее торговавших алкоголем, перестали работать ночью и даже вовсе сменили профиль.