Информацию на портал открытых данных будут добавлять волонтеры

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Данные об объектах городской инфраструктуры на Портале открытых данных Москвы будут обновлять волонтеры, передает Агентство "Москва".

На первом этапе добровольцы будут собирать данные по объектам, расположенным в парках столицы - волонтеры будут фотографировать и описывать развлекательные зоны и места для активного отдыха, а затем передавать все это через по электронной почте в департамент информационных технологий.

В ведомстве, в свою очередь, будут обрабатывать полученные данные и выкладывать на сайт. В будущем пользователи смогут добавлять сведения о летних кинотеатрах, ресторанах и коворкингах Москвы.

Поиском и привлечением добровольцев будет заниматься общественная организация "Москвичка". Отметим, что для самых активных участников организаторы подготовят бонусы и подарки. Первые данные от волонтеров появятся на портале в конце 2014 года.