Информацию на портал открытых данных будут добавлять волонтеры

Фото: ИТАР-ТАСС
Данные об объектах городской инфраструктуры на Портале открытых данных Москвы будут обновлять волонтеры, передает Агентство "Москва".
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На первом этапе добровольцы будут собирать данные по объектам, расположенным в парках столицы - волонтеры будут фотографировать и описывать развлекательные зоны и места для активного отдыха, а затем передавать все это через по электронной почте в департамент информационных технологий.
В ведомстве, в свою очередь, будут обрабатывать полученные данные и выкладывать на сайт. В будущем пользователи смогут добавлять сведения о летних кинотеатрах, ресторанах и коворкингах Москвы.
Поиском и привлечением добровольцев будет заниматься общественная организация "Москвичка". Отметим, что для самых активных участников организаторы подготовят бонусы и подарки. Первые данные от волонтеров появятся на портале в конце 2014 года.
История вопросаПортал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.
Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".
На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови, рестораны и даже бахчевые развалы.