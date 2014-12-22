Новогодняя программа стартует в парке "Сокольники"

Фото: M24.ru

Серия новогодних мероприятий стартует в парке "Сокольники" 26 декабря. Посетителей ждут мастер-классы по фигурному катанию, вечеринки на катке, дисконочь и рождественская ярмарка.

Так, до 11 января в районе Фонтанной площади будет работать рождественская ярмарка сладостей и подарков "ВкусноФест". Здесь можно купить необычные елочные игрушки, дизайнерские вещи, новогодние сувениры, капкейки и пряники.

Тем, кто твердо стоит на коньках, стоит побывать на диджейских вечеринках на катке. Хедлайнер проекта – диджей Леонид Руденко. Именно он выступал на церемонии открытия Зимних олимпийских игра в Сочи.

Первая вечеринка пройдет 26 декабря на Фонтанной площади. Начало в 19.00. Последующие – на катке "Лед". Вечеринки будут проводить каждый вечер в течение всех новогодних праздников.

Музей "Фабрика игрушек" откроется в павильоне №17 и будет работать до 11 января. Здесь можно увидеть игрушки ручной работы и сделать собственное елочное украшение. В программе – экскурсии и чаепитие у 50-литрового самовара.

Детям будет интересна робоелка, главным героем которой станет английский робот Титан. Ребят ждет путешествие в научно-фантастическую лабораторию.

В павильоне №3 разместят цирк огромных зверей. В шоу-программе примут участие артисты из Италии, Испании, Кубы, Колумбии, Ирландии, Германии и Белоруссии.

В ночь с 31 декабря на 1 января гостей парка приглашают на новогоднюю дисконочь. Это девять часов танцев под музыку групп "Блестящие", "Отпетые мошенники" и "Краски".

Интерактивный семейный праздник "Классическое Рождество – забавы & подарки" организуют с 3 по 11 января в павильоне №2. Здесь можно увидеть старинные рождественские афиши, плакаты, гирлянды и фильмы начала прошлого века.

Для всех желающих 4 и 5 января звезды фигурного катания проведут мастер-классы. Учить кататься на коньках будут олимпийский чемпион , четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин; бронзовые призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин.

Начало мастер-классов в 14.00.