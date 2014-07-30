Редкое кино из Европы и Америки покажут в "Музеоне"

Фото: М24

С 6 августа по 12 сентября в парке искусств "Музеон" пройдет пятый фестиваль редкого кино Empire open cinema. Зрители увидят ленты из Европы и Америки, которые еще не вышли в российский прокат.

Показывать кино будут дважды в неделю в летнем кинотеатре. Всего запланировано десять кинопоказов пяти фильмов.

"Откроет фестиваль фильм "Красотки в Париже" – изящная французская комедия о том, чего на самом деле хотят женщины", - отметили организаторы.

M24.ru – о лучших фильмах фестиваля

M24.ru – о лучших фильмах фестиваля

"Красотки в Париже"

Героини говорят о своих чувствах и желаниях, не боясь при этом выглядеть глупо. Фильм можно отнести к документальному, так как его режиссер и сценарист Одри Дана взяла за основу откровенные истории своих знакомых и подруг.

В кадре зритель увидит 11 женщин. Делиться секретами будут глава фирмы, которая обнаруживает, что у нее нет друзей, и мать троих детей, влюбляющаяся в няню своих чад.

Роли исполнили Ванесса Паради, Изабель Аджани и Сильви Тестюд, а также топ-модель Летиция Каста.

Фильм покажут 6 и 7 августа. Начало в 22.00.

"Большая афера"

Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, из которого бегут местные жители. Всем им хочется удовлетворить амбиции в мегаполисе. Всем, кроме главного героя. Однажды он узнает, что город можно оживить, построив там завод. Но для этого городу нужен местный врач. Патриот ищет подходящего медика и убеждает его поселиться в провинции.

Главные роли в канадской комедии исполнили Брендан Глисон и Тейлор Китч.

Фильм покажут 9 и 11 августа. Начало в 22.00.

"Самый опасный человек"

Фильм производства Великобритании, США и Германии снят по книге Джона ле Карре. Начало шпионского триллера переносит зрителей в 2001 год, когда были взорваны американские башни-близнецы. По сюжету, теракты 11 сентября были спланированы и подготовлены в Гамбурге. Спустя несколько лет немецкой разведке предстоит сделать все возможное, чтобы предотвратить новые атаки исламистов.

Роли исполнили Григорий Добрыгин, Филип Сеймур Хоффман, Рэйчел Макадамс, Уиллем Дефо, Робин Райт и Даниэль Брюль.

Фильм покажут 10 и 12 сентября. Начало в 21.30.