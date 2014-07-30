Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

30 июля 2014, 17:33

Редкое кино из Европы и Америки покажут в "Музеоне"

парк Музеон летние кинотеатры показы фильмов кино фестивали и праздники

Фото: М24

С 6 августа по 12 сентября в парке искусств "Музеон" пройдет пятый фестиваль редкого кино Empire open cinema. Зрители увидят ленты из Европы и Америки, которые еще не вышли в российский прокат.

Показывать кино будут дважды в неделю в летнем кинотеатре. Всего запланировано десять кинопоказов пяти фильмов.

"Откроет фестиваль фильм "Красотки в Париже" – изящная французская комедия о том, чего на самом деле хотят женщины", - отметили организаторы.

M24.ru – о лучших фильмах фестиваля

"Красотки в Париже"

Героини говорят о своих чувствах и желаниях, не боясь при этом выглядеть глупо. Фильм можно отнести к документальному, так как его режиссер и сценарист Одри Дана взяла за основу откровенные истории своих знакомых и подруг.

В кадре зритель увидит 11 женщин. Делиться секретами будут глава фирмы, которая обнаруживает, что у нее нет друзей, и мать троих детей, влюбляющаяся в няню своих чад.

Роли исполнили Ванесса Паради, Изабель Аджани и Сильви Тестюд, а также топ-модель Летиция Каста.

Фильм покажут 6 и 7 августа. Начало в 22.00.

"Большая афера"

Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, из которого бегут местные жители. Всем им хочется удовлетворить амбиции в мегаполисе. Всем, кроме главного героя. Однажды он узнает, что город можно оживить, построив там завод. Но для этого городу нужен местный врач. Патриот ищет подходящего медика и убеждает его поселиться в провинции.

Главные роли в канадской комедии исполнили Брендан Глисон и Тейлор Китч.

Фильм покажут 9 и 11 августа. Начало в 22.00.

"Самый опасный человек"

Фильм производства Великобритании, США и Германии снят по книге Джона ле Карре. Начало шпионского триллера переносит зрителей в 2001 год, когда были взорваны американские башни-близнецы. По сюжету, теракты 11 сентября были спланированы и подготовлены в Гамбурге. Спустя несколько лет немецкой разведке предстоит сделать все возможное, чтобы предотвратить новые атаки исламистов.

Роли исполнили Григорий Добрыгин, Филип Сеймур Хоффман, Рэйчел Макадамс, Уиллем Дефо, Робин Райт и Даниэль Брюль.

Фильм покажут 10 и 12 сентября. Начало в 21.30.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать