110 лет исполнилось со дня рождения Дмитрия Лихачёва

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110 лет со дня рождения академика Дмитрия Лихачёва исполняется сегодня, 28 ноября.

Выдающийся русский филолог, культуролог, искусствовед, Лихачёв на протяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. С 1986 по 1993 год Лихачёв был председателем правления Российского (до 1991 года – Советского) фонда культуры. Более полувека проработал в Пушкинском доме, руководил отделом древнерусской литературы.

Ему принадлежит известная фраза "Культура – это то, что в значительной мере оправдывает перед богом существование народа и нации". Лихачёв пережил Соловецкий лагерь, строительство Беломорканала, блокаду Ленинграда. Даже из лагерного опыта он смог извлечь пользу для науки – Лихачёв написал ряд трудов, посвященных изучению тюремного быта.

Он внес значительный вклад в изучение древнерусской литературы и искусства. В числе работ Лихачёва – более сорока книг по истории русской литературы и культуры, многие из которых переведены на разные языки.