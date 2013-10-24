Памятник писателю Чингизу Айтматову установят в центре Москвы

Чингиз Айтматов. Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования 85-летия со дня рождения советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова 24 октября во дворе библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино откроется памятник литератору.

Автором скульптуры стал народный художник России Георгий Франгулян, сообщает телеканал "Москва 24".

В честь юбилея писателя в столице также откроется фотовыставка "Мировое звучание Чингиза Айтматова" и ретроспектива художественных фильмов по его произведениям. В московских библиотеках пройдут литературные вечера и конференции.

Произведения Чингиза Айтматова переведены более чем на 176 языков. Его книги изданы почти в 130 странах. Среди наиболее известных - "Первый учитель", "Джамиля" и "Белый пароход".