Каждой скульптуре в центре Москвы выдадут паспорт

Скульптуры в центральном округе Москвы получат паспорт

На июньском совещании в префектуре ЦАО приняли решение провести паспортизацию скульптур и монументов в Москве. Такая "перепись" объектов поможет четко определить, кто должен ухаживать за каждым из них.

О состоянии столичных скульптур рассказала в эфире "Москва FM" председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева.

"Было выявлено, что 80 монументов не приписаны ни к одной организации и, скорее всего, были установлены без разрешения городских властей. Таких скульптур в последние годы появилось довольно много. И сейчас, наконец-то, будет наведен порядок", – сообщила она.

По данным префектуры ЦАО, на сегодняшний день в центре столице поставлено на учет 162 монумента, 27 из них - объекты культурного наследия федерального значения, 20 - объекты культурного наследия регионального значения, 14 - выявленные объекты культурного наследия. Также в список входят 4 объекта, заявленных к постановке под государственную охрану, и 97 городских скульптур.

Причем, на данный момент за монументы отвечают совершенно разные структуры, среди них Мосгорнаследие, "Дирекция ЖКХ", департамент образования и даже "Гормост".