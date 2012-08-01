Колокольню на Софийской набережной отремонтируют за 250 млн руб

ГКУ "Мосреставрация" объявило о поиске подрядчика по ремонту и реставрации колокольни при церкви Софии Премудрости Божией, расположенной на Софийской набережной в центре столицы. Начальная цена госконтракта составляет 248,5 миллиона рублей, следует из заявки, размещенной на портале госзакупок.

Здание имеет сложное и богатое декоративное убранство фасадов, но внутренние инженерные системы нуждаются в реконструкции, а системы безопасности отсутствуют.

Общая площадь здания составляет 276 квадратных метров, а строительный объем здания - 6,5 тысяч кубических метров.

Ремонт и реставрация колокольни должны быть закончены в течение года с момента заключения госконтракта.

Заявки на участие в тендере принимаются до 4 сентября, а подведение итогов конкурса назначено на 11 сентября 2012 года.

Колокольня была построена в 1862-1868 гг. и является архитектурным памятником федерального значения. С момента постройки она ещё ни разу не подвергалась реставрации.