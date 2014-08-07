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Политика

07 августа 2014, 16:28

Экс-глава МВД и создатель РУБОП Рушайло вышел на пенсию

отставки пенсии власть генералы Владимир Рушайло

Владимир Рушайло. Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший глава МВД и создатель московского РУБОП, генерал-полковник Владимир Рушайло уволен со службы, соответствующий указ президента опубликован на портале главы государства.

Как отмечает "Коммерсантъ", уволили Рушайло в связи с "предельным возрастом" – недавно генералу исполнилось 63 года.

Владимир Рушайло родился 28 июля 1953 года в городе Моршанск Тамбовской области в семье офицера радиотехнических войск. После школы он поступил в Московский станкостроительный институт, но оставил учебу и поступил в Омскую высшую школу милиции, которую окончил в 1976 году.

Тогда же Рушайло пошел на работу в столичный угрозыск, в 1986 году его назначили на должность заместителя, а в 1988 году — на должность начальника отдела по борьбе с бандитизмом и оргпреступностью.

Позже Владимира Рушайло назначили первым заместителем ГУОП, и тогда же разгорелся скандал – на пресс-конференции он назвал первого замминистра МВД Валерия Петрова "непорядочным" человеком.

После этого Рушайло сняли с должности, но потом сделали начальником главного управления по борьбе с оргпреступностью. На этот период приходится создание РУБОП – одного из самых эффективных подразделений по борьбе с оргпреступностью.

Управление находилось в доме №6 по улице Шаболовка – там сейчас находится Центр по борьбе с экстремизмом (центр "Э"). Одно время бытовало мнение, что "шаболовских" стоит бояться больше, чем "солнцевских" (членов так называемой "солнцевской" ОПГ).

Затем Рушайло стал министром внутренних дел, а с августа 1999 года участвовал в руководстве операциями федеральных войск против вооруженных бандформирований на территории Дагестана и Чечни.

Через два года его сместили с должности главы МВД и назначили секретарем Совета безопасности России, затем он был исполнительным секретарем СНГ и сенатором.

В мае 2010 года Рушайло назначили спецпредставителем президента по развитию отношений с Киргизией, а в октябре 2013 года — вице-президентом "Транснефти” по безопасности.

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