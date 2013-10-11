Москвичи стали реже жаловаться на проблемы с отоплением

Тепло подается в 68 тысяч московских домов

В 68 тысяч московских домов подано тепло, к отоплению также подключены 3 тысячи промышленных объектов, сообщил в пятницу на оперативном совещании заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году в МОЭК поступило всего 146 жалоб на качество отопления. Это низкий показатель (для сравнения, за весь 2010 год число обращений составило около 3,5 тысяч).

Как сообщает пресс-центр правительства Москвы, все ТЭЦ и котельные работают в штатном режиме, а запасы топлива превышают нормативы. Бирюков добавил, что температура подаваемого в здания тепла на пять градусов выше, чем температура воздуха на улице.

В то же время Сергей Собянин поручил Бирюкову совместно с ГУВД выяснить, почему наряду с жилыми домами тепло подается и в расселенные. Мэр отметил, что такие здания необходимо отключить от теплоснабжения и охранять. Он также распорядился найти и наказать должностных лиц, по вине которых произошло нецелевое расходование энергии.