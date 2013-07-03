Кремль получит новое освещение

Фото: ИТАР-ТАСС

Александровский сад - одно из красивейших мест Москвы - до конца лета получит новое освещение.

Территорию Александровского сада от Никольской до Боровицкой башни будут освещать галогеновые и светодиодные лампы различных оттенков.

Кроме того, в рамках работ по освещению предполагается уложить новый грунт и посадить газонную траву.



Подрядчик, который займется работами по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в Александровском саду, определится в ходе открытого аукциона 29 июля. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.



Согласно документу, все работы должны быть завершены подрядчиком к 25 августа 2013 года.