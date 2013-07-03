Кремль получит новое освещение

Фото: ИТАР-ТАСС
Александровский сад - одно из красивейших мест Москвы - до конца лета получит новое освещение.
Территорию Александровского сада от Никольской до Боровицкой башни будут освещать галогеновые и светодиодные лампы различных оттенков.
Кроме того, в рамках работ по освещению предполагается уложить новый грунт и посадить газонную траву.
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Подрядчик, который займется работами по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений в Александровском саду, определится в ходе открытого аукциона 29 июля. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, все работы должны быть завершены подрядчиком к 25 августа 2013 года.
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