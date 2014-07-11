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СМИ

11 июля 2014, 12:17

Больше половины россиян верят в возможность ядерной войны - опрос

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Около 64% россиян верят в возможность возникновения в мире конфликта с применением ядерного оружия, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные опроса Фонда общественного мнения.

Не верят в такую угрозу порядка 20%, при этом 53% респондентов уверены, что на сегодняшний день вероятность начала ядерной войны выше, чем 15-20 лет назад. 26% считают, что уровень угрозы не изменился, и только 7% отметили снижение опасности.

Что касается главного источника подобной угрозы, то 52% граждан назвали США, 12% - Северную Корею и 9% - Пакистан.

На первом месте среди стран, с которыми у России установились недружественные отношения, оказались Соединенные Штаты - 77%. 66% респондентов проголосовали за Украину и около 19% - за Великобританию.

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