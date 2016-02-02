Оплатить штраф ГИБДД со скидкой теперь можно на pgu.mos.ru

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На московском портале госуслуг появилась возможность оплаты штрафов со скидкой, передает пресс-служба департамента информационных технологий.

"Водители теперь могут воспользоваться правом на 50 процентов скидку при оплате некоторых видов автомобильных штрафов и на московском портале госуслуг, если взыскание будет погашено не позднее, чем через 20 дней после вынесения постановления. Скидка предоставляется в соответствии с законом, вступившим в силу 1 января 2016 года", – говорится в сообщении.

Возможность уплаты половины штрафа не предусмотрена для водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказались от медицинского освидетельствования. Также это не касается водителей совершивших ДТП, в результате которых пострадали люди. Не смогут оплатить только половину суммы штрафа и те, кто повторно превысил скорость более чем на 40 км/час, проехал на запрещающий сигнал светофора или совершил другие грубые нарушения правил дорожного движения.

Скидка для водителей при оплате штрафа

Пользователь может проверить наличие непогашенных штрафов на московском портале госуслуг по номеру водительского удостоверения или номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.

При наличии взысканий, удовлетворяющих требованиям закона, сервис автоматически предложит к оплате сумму с учетом скидки, а также укажет срок ее действия. Также пользователям теперь доступны фотографии нарушения из базы портала "Автокод". Ранее на портале "Автокод" также появилась возможность оплаты автомобильных штрафов с 50 процентой скидкой.

После проверки наличия штрафов водитель сразу может перейти к процессу оплаты. Погасить штраф можно с помощью городского платежного шлюза любым удобным способом – банковской картой, со счета электронного кошелька или мобильного телефона, через интернет-банк.

На московском портале для водителей также доступны и другие услуги: удаленная запись на водительскую медкомиссию и в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, а также оформление парковочного разрешения.