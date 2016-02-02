Оплатить штраф ГИБДД со скидкой теперь можно на pgu.mos.ru

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На московском портале госуслуг появилась возможность оплаты штрафов со скидкой, передает пресс-служба департамента информационных технологий.
"Водители теперь могут воспользоваться правом на 50 процентов скидку при оплате некоторых видов автомобильных штрафов и на московском портале госуслуг, если взыскание будет погашено не позднее, чем через 20 дней после вынесения постановления. Скидка предоставляется в соответствии с законом, вступившим в силу 1 января 2016 года", – говорится в сообщении.
Возможность уплаты половины штрафа не предусмотрена для водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказались от медицинского освидетельствования. Также это не касается водителей совершивших ДТП, в результате которых пострадали люди. Не смогут оплатить только половину суммы штрафа и те, кто повторно превысил скорость более чем на 40 км/час, проехал на запрещающий сигнал светофора или совершил другие грубые нарушения правил дорожного движения.
Пользователь может проверить наличие непогашенных штрафов на московском портале госуслуг по номеру водительского удостоверения или номеру свидетельства о регистрации транспортного средства.
При наличии взысканий, удовлетворяющих требованиям закона, сервис автоматически предложит к оплате сумму с учетом скидки, а также укажет срок ее действия. Также пользователям теперь доступны фотографии нарушения из базы портала "Автокод". Ранее на портале "Автокод" также появилась возможность оплаты автомобильных штрафов с 50 процентой скидкой.
После проверки наличия штрафов водитель сразу может перейти к процессу оплаты. Погасить штраф можно с помощью городского платежного шлюза любым удобным способом – банковской картой, со счета электронного кошелька или мобильного телефона, через интернет-банк.
На московском портале для водителей также доступны и другие услуги: удаленная запись на водительскую медкомиссию и в экзаменационные и регистрационные подразделения ГИБДД, а также оформление парковочного разрешения.