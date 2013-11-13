Видеоигры недели: от нуара до межпланетных баталий

На этой неделе выходит много хороших и стоящих видеоигр, некоторые из которых являются продолжением нашумевших проектов. Среди новинок самолетный онлайн-шутер World of Warplanes, сюжетное дополнение к культовому Bioshock, пошаговая стратегия XCOM: Enemy Within и теневая нуар-игра Contrast.

Летчик без пуза - самолет без груза

Вслед за нашумевшим World of Tanks белорусская компания Wargaming выпустила в свет новый бесплатный онлайн-проект World of Warplanes. На этот раз геймерам предстоит влезть в шкуру летчиков-истребителей.

Примечательно, что белорусы прислушались к бета-тестерам и сильно поправили игровой режим. В итоге за уничтожение противника или наземных строений команде будут начисляться очки, которые будут влиять на захват базы. Так что теперь тактика "отсиживания в кустах" канула в прошлое, в почете - наступление.

Помимо того, что вы будете неистово атаковать врага и выписывать немыслимые петли, также можно будет одерживать победу за счет командной тактики. К тому же отдельных похвал заслуживает возможность полной "перекройки" железного коня – от смены бомб и ракет до выбора оборудования.

Игра доступна на PC.

Фото: worldofwarplanes.ru

Подводный детектив

Отдельно стоит отметить первое сюжетное дополнение к одному из самых громких шутеров этого года - BioShock Infinite под названием Burial at Sea. Это детективное продолжение будет разделено на две части и перенесет вас в город Восторг до того момента, когда его наполнят звуки взрывов и начнется гражданская война.

Фото: bioshockinfinite.com

Первый эпизод будет больше похож на первый Bioshock с кучей экшена. К жизни вновь вернутся знакомые поклонникам серии злодеи, пока еще не совсем свихнувшиеся. Также будут и Большие папочки.

Возвращение лунатиков

Любители тактических cтратегий могут визжать и лить слезы от счастья – в свет вышла XCOM: Enemy Within от Firaxis Games (серия Civilization). Для тех, кто пропустил фееричный прошлогодний камбек культовой игры 90-х UFO: Enemy Unknown (X-COM: UFO Defense), XCOM: Enemy Unknown, поясняем, что это не просто аддон, а крупное дополнение.

Вы так же будете бороться с пришельцами силами шести солдат, однако теперь разработчики добавили новый класс – меходесантника и генетически модифицированных военных, невосприимчивых к пси-излучению инопланетян. На базе можно будет построить генную лабораторию, где и будут создаваться новые юниты. Также расширен список карт и декораций.

Фото: xcom.com

Строго рекомендуется всем поклонникам жанра и конкретно вселенной XCOM, желающих вновь и вновь выполнять миссии, применяя новые тактики и увеличивая уровень сложности.

Игра выйдет 15 ноября на PC, XBOX 360 и PS3.

Нуар в стиле 20-х годов

Одна из самых загадочных и привлекательных игр недели – Contrast от Compulsion Games, в основе которой лежит игра света и головоломки. Главный герой – немного ненормальная девочка Диди, общающаяся со своей воображаемой подругой Дон. Как раз-таки эта мадам и будет исполнять волшебные номера – перемещаться из нашего трехмерного мира в двумерный мир теней.

Фото: contrastgame.com

Музыкальную атмосферу будет создавать джазовая певица Лора Эллис, сыгравшая к тому же роль матери Диди.

Игра выйдет 15 ноября на PC, Xbox 360 и Playstation 3. На PS 4 она будет доступна с 29 ноября – в день выхода самой приставки.

Дмитрий Кокоулин