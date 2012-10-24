"РГ": Осенью и зимой полиция усилит патрулирование дачных участков

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранительные органы намерены внести коррективы в маршруты мобильных патрулей. В осенне-зимний сезон планируется усилить охрану территорий дачных участков. Количество дежурных патрульно-постовой службы на улицах садовых товариществ и поселков увеличится в разы. Ведь по статистике, оставленный без присмотра загородный дом, гораздо чаще подвергается ограблениям.

Сейчас в Подмосковье функционируют 420 патрульных экипажей. В общей же сложности количество разбоев и краж в Московской области снизилось более чем на 8%, сообщает "Российская газета".

При этом владельцы дачных участков также принимают различные меры для охраны своего имущества. Но не все средства хороши. За некоторые попытки защитить себя от вора суд может привлечь к ответственности.

По словам начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД РФ по Московской области полковник полиции Андрея Захарова, по закону владельцы загородных домов не имеют права устанавливать на территории участка мины-растяжки и самострелы, оставлять отравленную водку или еду, а также подводить к забору электрический ток.

Решением пленума Верховного суда можно устанавливать капканы и колючую проволоку, которые имеются в свободной продаже. Также разрешено использовать вполне безобидные ловушки маркировочной краски.

Однако по данным правоохранителей, в большинстве случаев дачники не соблюдают элементарных правил безопасности. Так, многие не закрывают на зиму дома и ворота, ведущие на участок. Среди других распространенных способов проникновения воров – взлом замка и двери, подбор ключа или отмычки, выбивание стекол в окнах.

Интересно, что в 10% от общего числа краж совершают рабочие, которых владельцы участков наняли для ремонта или строительства.