ОМОН прибыл к зданию "Гоголь-центра" в Москве

Автобус с сотрудниками ОМОН прибыл к зданию "Гоголь-центра", сообщает Агентство "Москва". Сейчас с помощью громкоговорителя собравшихся у театра призывают освободить проезжую часть.

Ранее "Гоголь-центр" обратился в Facebook к своим зрителям с призванием собраться 23 мая у здания театра.

С утра вторника, 23 мая, в "Гоголь-центре" проводились обыски по факту хищения 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 году. По версии следствия, фигуранты дела – руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Долг "Гоголь-центра" оценили в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".

Кроме того, утром 23 мая правоохранительные органы начали обыск в квартире режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова.

