ОМОН прибыл к зданию "Гоголь-центра" в Москве

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Автобус с сотрудниками ОМОН прибыл к зданию "Гоголь-центра", сообщает Агентство "Москва". Сейчас с помощью громкоговорителя собравшихся у театра призывают освободить проезжую часть.
Ранее "Гоголь-центр" обратился в Facebook к своим зрителям с призванием собраться 23 мая у здания театра.
Долг "Гоголь-центра" оценили в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".
Кроме того, утром 23 мая правоохранительные органы начали обыск в квартире режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова.