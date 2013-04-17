Полиция обнаружила фиктивные офисы "Курортов Северного Кавказа"

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция завершила обыски в офисах ОАО "Курорты Северного Кавказа" в Москве и Пятигорске. Их проводили в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывших руководителей компании – Билалова и Невского.

В ходе обыска было изъято более 50 томов документации, а также предметы, подтверждающие противозаконную деятельность фигурантов дела: списки их командировок с приложением о затратах, счета об оплате перелетов и проживания в отелях, расходы на которые значительно превышали установленные бюджетные нормы.

Также полицейские изъяли письмо от имени действующего руководства компании на имя Ахмеда Билалова о необходимости компенсирования необоснованно потраченных им денежных средств. Кроме того, обнаружены вещественные доказательства, свидетельствующие о деятельности работников фирмы, которая не отвечает ее уставу, сообщает пресс-служба МВД России.

В арендованных компанией помещениях гостиницы Golden Hotel в Пятигорске отсутствовали документы, подтверждающие ведение хозяйственных операций, а также какой-либо персонал. Там нашли только копии уставных и регистрационных документов и рекламные брошюры будущих туристических зон мирового уровня. Второй пятигорский офис также пустовал. Предполагается, что представительство существовало лишь номинально, и фактически имитировало деятельность ОАО.

Напомним, что Ахмед Билаловов и Александр Невский подозреваются в необоснованной трате денежных средств, выделенных на служебные командировки и представительские расходы. Так, установлено, что Билалов получил более 2 миллионов рублей за проживание в одной из заграничных гостиниц за счет средств федерального бюджета. В настоящее время подозреваемых разыскивают.