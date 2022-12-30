Дивный мир за неделю: Санта на серфе, дождь из игуан и елка на дне моря

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара. На этот раз все они посвящены Новому году.

Хоровод под водой

В Крыму готовятся к Новому году по-своему. Аквалангисты из поселка Орджоникидзе установили украшенную елку на четырехметровой глубине и устроили вокруг нее хоровод, пишет РИА Новости. Праздничный ритуал, которому уже более 15 лет, в этот раз провели на дне Феодосийского залива. Елку укрепили при помощи свинцового груза, а после хоровода и съемок дерево подняли на берег, чтобы не засорять море.

Санта-Клаус на волне

Фото: Stephen M. Dowell/Zuma/ТАСС

Пока аквалангисты в Крыму погружаются на дно Черного моря, сотни серферов в костюмах Санта-Клауса пытаются оседлать волну на пляже Какао-бич во Флориде. Эта традиция тоже давняя: она родилась в 2009 году, когда один из местных жителей решил покататься на доске в рождественских костюмах Санты и его помощников-эльфов всей семьей. Теперь маленькая шалость превратилась в форму досуга тысяч людей.

Снегопад "в подарок"

На Рождество жители некоторых американских штатов получили сильнейший снегопад. Метель там началась еще 21 декабря, а через несколько дней переросла в шторм. Буря затронула территорию от Великих озер, недалеко от Канады, до каньона Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой. Метеорологи назвали явление беспрецедентным по масштабам.

Из-за погодного хаоса начались проблемы с электричеством, многочисленные аварии, не обошлось и без жертв. Особенно разрушительным снежный шторм был в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Всего из-за непогоды в США погибли свыше 60 человек.

Дождь из рептилий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Метели и минус на улице сказались и на фауне Соединенных Штатов, сообщает "Гисметео". Игуаны, обитающие на юге Флориды, не привыкли к низким температурам и при такой погоде в прямом смысле цепенеют от холода (ящерицы хладнокровные и не способны согреть себя самостоятельно. – Прим. ред.). Из-за этого в обездвиженном состоянии они падают с деревьев и лежат неподвижно со скрюченными лапами.

Под растениями в моменты падения рептилий лучше не находиться, поскольку взрослая игуана весит до 10 килограммов и в длину достигает примерно 1,5 метра. Как только температура на улице сменяется на плюсовую, ящерицы постепенно оживают.

Поиски жены

Фото: кадр из фильма "Уэнсдей"; режиссер – Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру; производство – 1.21 Pictures, Glickmania, MGM Television, Millar Gough Ink, Netflix, Tee and Charles Addams Foundation, Tim Burton Productions, Toluca Pictures

В Москве же в преддверии 1 января мужчина решил устроить личную жизнь и сделал креативное рекламное объявление на грузовике. Припаркованное авто заметили на Долгоруковской улице столицы. В СМИ уточняется, что москвич ищет себе жену, которая будет похожа на героиню сериала "Уэнсдэй" (мистический сериал от Netflix, посвященный знаменитой готической семейке Адамс. – Прим. ред.). Он обозначил дедлайн судьбоносной встречи – до 31 декабря.

В объявлении четко прописаны требования. Помимо внешней схожести с главной героиней "Уэнсдэй", будущая жена должна проживать в Москве, быть правой рукой супруга, родить ему дочь и взять фамилию Банайщик. Правда, все это, скорее, розыгрыш, чем реальность: автор объявления – блогер и пранкер Александр Банайщик.

Добрый мандарин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Не обошлось и без добрых новостей: больше тонны цитрусовых передали москвичи в благотворительные фонды в рамках ежегодной акции "Подвешенный мандарин". Как уточнили в столичном департаменте торговли и услуг, она проходит в городе с 23 по 31 декабря. Цитрусовые передадут тем, кто не модет себе их позволить. Среди них – многодетные и малообеспеченные семьи, одинокие пенсионеры и другие подопечные столичных фондов.