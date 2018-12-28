Дари радость на Рождество: примите участие в сборе подарков для нуждающихся

Православная служба помощи "Милосердие" объявляет о начале сбора рождественских подарков для тяжелобольных детей, одиноких стариков, бездомных и малоимущих людей, многодетных семей и пациентов больниц.



Фото: Андрей Радкевич

Служба "Милосердие" проводит акцию "Дари радость на Рождество" с 2011 года. В прошлом году благодаря этому собрали более 27 000 подарков в 6 городах России.

В течение месяца на специальном сайте акции любой желающий может выбрать подарок для нуждающихся. Акция проходит в Москве и 10 других регионах, среди которых Смоленская, Астраханская, Кемеровская, Ижевская области и другие регионы. В этом году службе планируют собрать около 35 000 подарков.

"Наши подопечные – очень разные люди. Это, например, сестра милосердия Лариса Петровна, которую болезнь Альцгеймера сделала полностью обездвиженной, и смышленый и волевой 10-летний Вася, который не может ходить и говорить из-за ДЦП. Но всех наших подопечных объединяет одно – они нуждаются в нашей помощи. На Рождество мы хотим порадовать каждого из них, и собираем подарки. Нам нужны средства ухода, посуда и другие предметы быта, детские игрушки и сладости – можно выбрать подарок на любой вкус и кошелек", – рассказала Анна Белавина, руководитель благотворительных программ службы помощи "Милосердие".

Поддержать акцию "Дари радость на Рождество" можно по SMS: для этого нужно отправить сообщение со словом "Рождество" и суммой пожертвования на номер 3434, например, "Рождество 200". Эти средства будут направлены на покупку подарков для нуждающихся.

Принять участие в акции можно до 6 января включительно. В Москве пункт сбора подарков уже сейчас действует на специальной площадке службы "Милосердие". Все детали доступны по ссылке.