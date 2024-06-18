Стилист Скороходова назвала способы сэкономить при подготовке к выпускному

Стоимость образа на выпускной вечер в 2024 году для юношей начинается от 11,6 тысячи рублей, посчитали аналитики. Для девушек эта сумма ощутимо выше, поскольку в список входят еще макияж, прическа и украшения. Стилисты и визажисты поделились с Москвой 24 бюджетными лайфхаками, которые помогут сэкономить на подготовке к празднику.
Платье и костюм
Самый скромный образ для выпускницы обойдется в среднем по России в 19 183 рубля в 2024 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервисов электронных платежей. Эта сумма включает в себя платье, туфли, макияж, прическу и украшения. При этом бюджетные сборы юноши обойдутся в 11 640 рублей: за эти деньги можно купить костюм, белую рубашку, обувь и сходить в парикмахерскую, уверены аналитики.
В целом образ на выпускной вечер в столице может обойтись и в 50 тысяч рублей, включая прическу и макияж, рассказала Москве 24 стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. Однако при грамотной подготовке можно уложиться и в 7–10 тысяч.
Первое, с чего советует начать эксперт, – детально продумать образ. По словам стилиста, это поможет избежать импульсивных и ненужных покупок. При этом девушкам Скороходова посоветовала не покупать объемные праздничные платья.
"Гротескные, объемные силуэты по типу свадебных, с глубокими декольте – это карнавальная тематика, которая отошла от категории выпускного. Сегодня такие мероприятия требуют дресс-кода в стиле "коктейльный" или "вечерний", – отметила эксперт.
Юноши могут остановить свой выбор на классическом брючном костюме или собрать образ из разных стилей, заметила эксперт. Главное в этом случае – продумать аксессуары и обувь.
"Можно сочетать различную стилистику, например надеть клубный пиджак в сочетании с джинсами или какими-то casual-брюками. Разбавить вид можно подтяжками, бабочкой, ремнем интересных цветов", – объяснила специалист.
Хороший вариант экономии – покупка вещей, которые можно будет надеть еще не раз. Поэтому стилист призвала выбирать лаконичные силуэты базовых оттенков, без вставок и декорированных элементов. Таким образом, в будущем юноше или девушке не придется приобретать новый наряд для выхода в свет или другого важного мероприятия – достаточно будет лишь менять аксессуары.
При этом искать вещи лучше на маркет-плейсах, заметила Скороходова: как раз там можно найти образ в пределах семи тысяч рублей. Важно лишь не писать в строке поиска "вечернее" или "выпускное", так как площадка начнет сразу предлагать более дорогие варианты.
Если выпускнице все же хочется чего-то пышного и яркого, платье можно взять в аренду: это и бюджетно, и удобно.
В свою очередь, индивидуальный пошив, по мнению эксперта, подойдет только тем, у кого есть знакомые швеи. Услуги ателье в крупных городах уже давно не считаются экономвариантом, подчеркнула Скороходова.
Макияж и прическа
Стоимость вечерней укладки и макияжа в Москве начинается в среднем от трех и заканчивается в районе 12 тысяч рублей. Однако автор онлайн-школы макияжа, мастер международного класса Эрик Индиков уверен, что создать красивый образ для выпускного можно и в домашних условиях. Главное – это здоровый, свежий цвет лица, рассказал он в беседе с Москвой 24.
По словам специалиста, для качественного вечернего макияжа достаточно легкого ВВ- или СС-крема, корректора, пудры, туши и теней. Эрик Индиков подчеркнул, что с помощью этих продуктов можно сделать монохромный мейк, который будет выглядеть стильно и дорого.
"Монохром – это когда вы делаете макияж одним цветом. Например, можно сделать розовым, бежевым, коричневым или сиреневым сразу глаза, румяна и губы. Чтобы это выглядело еще дороже, можно использовать разные текстуры, то есть один и тот же цвет в каких-то местах матовый, в каких-то – влажный или перламутровый. Этот же эффект хорошо смотрится в одежде", – заметил он.
Сделать образ более эффектным, ярким и текстурным помогут блестки – неважно, мелкие или крупные. Также для необычного макияжа пригодится и цветная тушь, но чтобы глаза казались более выразительными, эксперт рекомендовал все же нанести на корни ресниц классический черный.
Относительно укладки Индиков посоветовал не экспериментировать и не делать начесы и переплеты: по его мнению, это может добавить выпускнице возраста. Вместо этого можно сделать легкую укладку или подобрать стрижку, которая подойдет к индивидуальной форме лица, длине и густоте волос, и которая будет отлично смотреться в любых условиях, заключил он.