Стилист Скороходова назвала способы сэкономить при подготовке к выпускному

Стоимость образа на выпускной вечер в 2024 году для юношей начинается от 11,6 тысячи рублей, посчитали аналитики. Для девушек эта сумма ощутимо выше, поскольку в список входят еще макияж, прическа и украшения. Стилисты и визажисты поделились с Москвой 24 бюджетными лайфхаками, которые помогут сэкономить на подготовке к празднику.

Платье и костюм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самый скромный образ для выпускницы обойдется в среднем по России в 19 183 рубля в 2024 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервисов электронных платежей. Эта сумма включает в себя платье, туфли, макияж, прическу и украшения. При этом бюджетные сборы юноши обойдутся в 11 640 рублей: за эти деньги можно купить костюм, белую рубашку, обувь и сходить в парикмахерскую, уверены аналитики.

В целом образ на выпускной вечер в столице может обойтись и в 50 тысяч рублей, включая прическу и макияж, рассказала Москве 24 стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. Однако при грамотной подготовке можно уложиться и в 7–10 тысяч.

Первое, с чего советует начать эксперт, – детально продумать образ. По словам стилиста, это поможет избежать импульсивных и ненужных покупок. При этом девушкам Скороходова посоветовала не покупать объемные праздничные платья.

"Гротескные, объемные силуэты по типу свадебных, с глубокими декольте – это карнавальная тематика, которая отошла от категории выпускного. Сегодня такие мероприятия требуют дресс-кода в стиле "коктейльный" или "вечерний", – отметила эксперт.



Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Девушкам имеет смысл выбирать вечерние платья в пол или какие-то модели с открытой спиной, плечами. Также подойдет брючный костюм для тех, кто не хочет покупать платье.

Юноши могут остановить свой выбор на классическом брючном костюме или собрать образ из разных стилей, заметила эксперт. Главное в этом случае – продумать аксессуары и обувь.

"Можно сочетать различную стилистику, например надеть клубный пиджак в сочетании с джинсами или какими-то casual-брюками. Разбавить вид можно подтяжками, бабочкой, ремнем интересных цветов", – объяснила специалист.



Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров В качестве обуви в этом случае нельзя выбирать кроссовки – нужны классические туфли. Важно, чтобы они были чистые, свежие, потому что именно обувь будет придавать торжественности всему образу", – объяснила специалист.

Хороший вариант экономии – покупка вещей, которые можно будет надеть еще не раз. Поэтому стилист призвала выбирать лаконичные силуэты базовых оттенков, без вставок и декорированных элементов. Таким образом, в будущем юноше или девушке не придется приобретать новый наряд для выхода в свет или другого важного мероприятия – достаточно будет лишь менять аксессуары.

При этом искать вещи лучше на маркет-плейсах, заметила Скороходова: как раз там можно найти образ в пределах семи тысяч рублей. Важно лишь не писать в строке поиска "вечернее" или "выпускное", так как площадка начнет сразу предлагать более дорогие варианты.



Анна Скороходова стилист, дизайнер аксессуаров Так как маркет-плейсы в основном предлагают однотипные варианты и всегда есть риск, что кто-то придет в таком же наряде, можно присмотреться к нишевым российским брендам. У них можно найти интересные варианты, но нужно следить за скидками.

Если выпускнице все же хочется чего-то пышного и яркого, платье можно взять в аренду: это и бюджетно, и удобно.

В свою очередь, индивидуальный пошив, по мнению эксперта, подойдет только тем, у кого есть знакомые швеи. Услуги ателье в крупных городах уже давно не считаются экономвариантом, подчеркнула Скороходова.

Макияж и прическа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость вечерней укладки и макияжа в Москве начинается в среднем от трех и заканчивается в районе 12 тысяч рублей. Однако автор онлайн-школы макияжа, мастер международного класса Эрик Индиков уверен, что создать красивый образ для выпускного можно и в домашних условиях. Главное – это здоровый, свежий цвет лица, рассказал он в беседе с Москвой 24.



Эрик Индиков автор онлайн-школы макияжа, мастер международного класса Лучше сделать идеальный тон и больше ничего, нежели, наоборот, пытаться что-то нарисовать на помятом лице с мешками и синяками под глазами.

По словам специалиста, для качественного вечернего макияжа достаточно легкого ВВ- или СС-крема, корректора, пудры, туши и теней. Эрик Индиков подчеркнул, что с помощью этих продуктов можно сделать монохромный мейк, который будет выглядеть стильно и дорого.

"Монохром – это когда вы делаете макияж одним цветом. Например, можно сделать розовым, бежевым, коричневым или сиреневым сразу глаза, румяна и губы. Чтобы это выглядело еще дороже, можно использовать разные текстуры, то есть один и тот же цвет в каких-то местах матовый, в каких-то – влажный или перламутровый. Этот же эффект хорошо смотрится в одежде", – заметил он.

Сделать образ более эффектным, ярким и текстурным помогут блестки – неважно, мелкие или крупные. Также для необычного макияжа пригодится и цветная тушь, но чтобы глаза казались более выразительными, эксперт рекомендовал все же нанести на корни ресниц классический черный.



Эрик Индиков автор онлайн-школы макияжа, мастер международного класса Можно сделать так, чтобы тени переходили в румяна, а на скулы сверху нанести блестки. Еще как вариант – нанести эти же тени на губы, а сверху – бесцветный блеск. У вас будет тот же цвет, но уже с мокрым эффектом. Вот тогда и получится разнотекстурный монохром.

Относительно укладки Индиков посоветовал не экспериментировать и не делать начесы и переплеты: по его мнению, это может добавить выпускнице возраста. Вместо этого можно сделать легкую укладку или подобрать стрижку, которая подойдет к индивидуальной форме лица, длине и густоте волос, и которая будет отлично смотреться в любых условиях, заключил он.