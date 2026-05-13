13 мая, 19:19

Общество
Юрист Георгиева предостерегла от использования гаража в качестве жилого помещения

"Расходы в трубу": возможно ли использовать гараж в качестве жилья

Москвичи начали покупать гаражи с целью проживания: цены на такие объекты начинаются от 525 тысяч рублей, что значительно дешевле квартир, сообщили СМИ. Несет ли экономия на квадратных метрах какие-то риски и можно ли легализовать гараж под жилье, расскажет Москва 24.

Удастся ли сэкономить?

Москвичи начали скупать гаражи для постоянного проживания: причина – невысокая по сравнению с квартирами цена и расположение в привлекательных районах города. Например, гараж площадью 19,3 квадратных метра в Северо-Восточном округе продается за 525 тысяч рублей, а объект на 20,1 "квадрата" в Западном округе – за 1,17 миллиона рублей. На одном из опубликованных в Сети роликов видно, что владелец подобного помещения сделал современный ремонт: в гараже есть кровать, кухня и даже санузел.

Эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов рассказал Москве 24, что бывают капитальные гаражи – с электричеством, отоплением, водопроводом и водоотведением. Однако такие варианты, которые полностью оснащены всеми удобствами, встречаются редко.

Выгоднее ли это по сравнению с квартирой, ответить затруднительно. Как сделать канализацию? Куда ходить в туалет? Есть ли вода? Откуда ее брать? Как сделать вентиляцию, чтобы воздух нормально циркулировал?
Кирилл Аксенов
эксперт в сфере ремонта недвижимости

"В квартире, где уже есть все инженерные системы, провести все необходимые работы гораздо проще и дешевле", – резюмировал эксперт.

Штрафы и снос

При этом по закону использовать гараж в качестве жилого помещения нельзя, поскольку он не соответствует строительным, санитарным и техническим нормам. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева.

"Гаражи, о которых идет речь, находятся не на землях в статусе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а на территориях для стоянки или хранения автомобилей. Чтобы легально превратить гараж в квартиру, нужно быть собственником строения и перевести такое помещение в жилое согласно Жилищному кодексу. На практике это сделать очень сложно", – подчеркнула эксперт.

Во-первых, гараж должен находиться в жилой зоне. Если это кооператив или место для стоянки автомобилей, нужно менять вид разрешенного использования земли. Однако под один гараж это делать никто не будет, добавила она.

"Во-вторых, само помещение должно соответствовать жилым требованиям: отдельное строение со своим входом, но не в подвале, и обязательно наличие окон. Если последних нет, такое помещение как жилое не зарегистрируют 100%", – пояснила эксперт.

В-третьих, нужны центральные коммуникации (на них получить разрешения для гаража не дадут), и помещение должно соответствовать строительным, санитарно-техническим и пожарным нормам (для безопасности соседей). Все это делает перевод практически нереальным.
Алла Георгиева
юрист, член Российской гильдии риелторов

Георгиева предупредила, что самостоятельная врезка в городские сети категорически запрещена. В случае самовольного присоединения к водопроводу или канализации на собственника налагается административный штраф по статье 7.20 КоАП РФ (для физического лица от 10 тысяч до 15 тысяч рублей).

"Но самое страшное не в нем: владельца заставят демонтировать все, и расходы будут выкинуты в трубу. Если зафиксируют, что человек использует земельный участок и гараж не по назначению, штраф составит от 0,5 до 1% от стоимости участка (но минимум 10 тысяч рублей) (8.8 КоАП РФ)", – пояснила эксперт.

Также гараж могут снести, даже если он находится в собственности. По словам юриста, сначала будет выдано предписание устранить нарушения, но если человек на это никак не отреагирует, то здание демонтируют. Также в некоторых случаях гараж у собственника изымают.

"Итог: проживать в гараже нельзя, прописаться нельзя, к поликлинике прикрепиться по этому адресу невозможно. В таком помещении можно хранить машины, банки, колеса", – добавила специалист.

Переночевать один-два раза в гараже можно, но, если есть спальное место, стол, вещи, это уже доказательство, что гараж используется не по назначению, заключила специалист.

Зудакова Татьяна

обществонедвижимостьистории

