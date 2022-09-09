Какими необычными увлечениями запомнилась королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она правила более 70 лет, что является рекордом среди британских монархов. Как и подобает статусу, Елизавета II жила в королевской роскоши. При этом о ее хобби и предпочтениях слагались легенды. Какими необычными увлечениями запомнилась королева – читайте в материале Москвы 24.



Неповторимый стиль

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Несмотря на то что Ее Величество за время правления примерила на себя сотни образов на всевозможных мероприятиях, запомнилась она своим необычайно бережливым отношением к вещам. По просьбе королевы личная помощница Анджела Келли и ее команда швей зачастую обновляли украшения на платьях, а не шили новые модели. Считается, что такое отношение к своему гардеробу осталось у нее с военных времен, когда было не до расточительства.

Образы Елизаветы II нельзя было представить без фирменных шляпок. По слухам, в коллекции королевы их было более пяти тысяч. Шляпки Ее Величеству создавала Рейчел Тревор-Морган – продолжатель семейной мастерской, в которой головные уборы с XVII века изготавливают в тон к платью.

В свете королева появлялась с бесчисленным количеством сумочек. По этому случаю она, предположительно, всегда носила с собой специальный крючок на присоске. Королева крепила его к столу и вешала свой аксессуар. При этом крючок был и сигналом: если сумка на нем, значит, все в порядке и Ее Величество все устраивало. Если на полу, то королева хочет уйти с мероприятия.



Любовь к животным

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Елизавета II была настоящей поклонницей корги. Впервые собаку этой породы ей подарили на 18-летие. С тех пор у нее было более 30 корги. Королева увлеклась ими настолько, что сдружилась почти со всеми знаменитыми заводчиками по всей Великобритании.

Помимо корги, Елизавета II обожала лошадей. Этим она обязана отцу Георгу VI, который научил ее ездить верхом и привил интерес к скачкам. Королева пронесла увлечение через всю жизнь: она разводила скаковых лошадей. Кроме того, каждый год посещала скачки в британских городах Эпсом и Аскот. Ее скакуны не раз побеждали на самых престижных подобных соревнованиях.



Страсть к автомобилям

Елизавета II научилась управлять машиной в годы Второй мировой войны. В те времена она нескольких месяцев трудилась водителем-механиком во Вспомогательной женской территориальной службе. После того как Елизавета сдала экзамен на вождение, ей присвоили почетное звание младшего командира.

После войны вождение автомобиля стало для королевы хобби. При этом протокол обязывает, чтобы у монархини был личный шофер. Тем не менее за рулем ее видели не единожды. В последний раз журналисты британской газеты The Daily Telegraph заметили королеву на территории Виндзорского замка за рулем Jaguar, когда Елизавете II было уже 95 лет. По данным издания, она вывозила на прогулку своих корги.

В коллекции Елизаветы II было несколько десятков автомобилей разных марок. К 50-летию правления в 2002 году она даже получила особый подарок от компании Land Rover – машину, которую разработали специально для нее.

Примечательно и то, что королева была единственным человеком в стране, которому дозволялось садиться за руль без водительского удостоверения. Правда, кроме прав, у Ее Величества не было и паспорта, так как все документы такого типа в Великобритании выдавались от ее имени.



Королевский стол

Фото: AP Photo

Рацион Елизаветы II не отличался особой помпезностью. По словам королевского биографа Кейти Никол, Ее Величество могла позавтракать чаем с печеньем и хлопьями с молоком. На ланч повара подавали рыбу на гриле с гарниром из кабачков или шпината либо приготовленную тем же способом курицу с салатом.

Особое внимание Елизавета II уделяла традиционному чаепитию в пять часов вечера. Этот ритуал она выполняла неукоснительно, в каких бы обстоятельствах ни находилась. "Мы вылетели из Австралии и потом были на королевской яхте. Было пять часов утра по австралийскому времени, но для королевы это считалось пятью часами вечера, поэтому моей задачей было испечь лепешки", – рассказал бывший главный королевский повар Даррен МакГрейди.

В бытность его работы при дворе еду для королевы готовили 20 поваров. По словам МакГрейди, два раза в неделю Елизавете II показывали меню, из которого она выбирала себе блюда. Например, Ее Величество любила креветки в горшочках на поджаренном хлебе, а также питала большую страсть к десертам. И, конечно, ни один ужин не обходился без традиционного для британцев фиш энд чипс – панированной рыбы с картофелем фри.

Королева не отказывала себе и в горячительных напитках. По данным СМИ, она предпочитала выпивать по четыре коктейля в день. Первый – джин с французским крепленым вином Дюбонне, кусочком лимона и льдом – Елизавета II употребляла перед обедом. Во время трапезы на столе был сухой джин с мартини. Не отказывалась она и от бокала вина с кусочком шоколада, а также от шампанского перед сном.



Спорт

Фото: AP Photo/Bippa

Британию невозможно представить без футбола. Не обошло это увлечение и Ее Величество. В 1953 году она впервые в своем официальном статусе наследницы трона посетила финальный матч Кубка Англии между клубами "Блэкпул" и "Болтон Уондерерс", по окончании которого вручила награды победителям. С тех пор Елизавета II неоднократно присутствовала на крупных футбольных событиях. В 1966 году она вручала сборной Англии Кубок мира, мотивировала национальную команду перед финалом чемпионата Европы в 2021 году, поздравляла женскую сборную после победы на Евро-2022 и не раз принимала игроков в своей резиденции.

Долгие годы Ее Величество хранила секрет, за какой именно клуб она болеет. Тайна раскрылась с подачи испанского полузащитника Сеска Фабрегаса, который тогда выступал за лондонский "Арсенал". Ему королева якобы и призналась, что давно переживает за "канониров". В день, когда королева ушла из жизни, "Арсенал" играл на выезде в матче Лиги Европы против швейцарского "Цюриха". Известие о ее смерти пришло прямо во время встречи. Второй тайм начался с минуты молчания в память о Елизавете II.

