Онлайн-табло на остановках заработают в тестовом режиме с 3 февраля

Евгений Михайлов рассказал о работе и планах "Мосгортранса"

С 3 февраля в тестовом режиме начнут работу информационные табло по прогнозу прибытия наземного транспорта, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Он также отметил, что в конце декабря 2013 года был запущен ситуационный центр и сейчас отстраиваются внутренние процессы, чтобы не вводить информацию вручную.

Электронные табло сообщают время прибытия ближайшего рейса автобуса, троллейбуса или трамвая. Кроме того, они фиксируют все происходящее вокруг с помощью видеокамер.

Всего в этом году в Москве планируется установить тысячу онлайн-табло.

Напомним, "Мосгортранс" с середины октября вводит в эксплуатацию так называемые "умные" остановки. Павильоны с электронными табло, камерами видеонаблюдения и платформами для инвалидов появятся в том числе на всех вылетных магистралях Москвы.

В основном "умные" остановки появятся вне центра города на вылетных магистралях. Предполагается, что такие остановки оборудуют специальными платформами для удобства маломобильных граждан. На них также появятся поручни для колясочников. Электронные табло на остановках будут подсвечиваться круглосуточно.