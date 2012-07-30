1 сентября в детский сад смогут пойти почти все московские дети

ИТАР-ТАСС

С 1 сентября практически все московские дети старше трех лет смогут пойти в дошкольные учреждения. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента образования Исаака Калину. Осенью около 89 тысяч детей старше трех лет получат места в детских садах. Остается решить вопрос по устройству 348 детей в районах Куркино и Ходынка.

Основная причина нехватки мест остается прежней: во время демографической ямы 90-х годов многие здания дошкольных учреждений сменили профиль. Когда в последующие годы рождаемость возросла, оказалось, мест не стало хватать.

Решить проблему с очередями власти пытаются двумя способами: строят новые здания и вводят электронную запись в дошкольные учреждения.

В этом году в Москве планируется вести в эксплуатацию 60 детских садов, в том числе создать дополнительные места для детей, которые живут на присоединенных территориях. Там насчитывается немногим менее трех тысяч дошкольников. Возведение одного детского сада обходится городу в среднем в 230–240 миллионов рублей. Всего на строительство дошкольных учреждений на 10,7 тысяч мест в текущем году выделено более 20 миллиардов рублей.

Также власти сообщали о намерениях освобождать помещения бывших детских садов от непрофильных организаций, выкупать ведомственные сады в государственную собственность и уплотнять группы в уже существующих учреждениях дошкольного образования.

По заявлению Исаака Калины, в этом году также запланировано благоустройство территорий 1,8 тысячи объектов образования, среди которых 520 детских садов. На сегодня все конкурсные процедуры проведены. При этом чиновник отметил, что неприятный опыт прошлого года заставил власти столицы резко усилить контроль за проведением работ. В этом году проверять будут не только итог, но и процесс, что должно обеспечить их более высокое качество.

Кроме того, городские власти продолжают решать проблему с кадрами в дошкольных учреждениях. По их информации, заведующие детскими садами получают теперь до 73 тысяч рублей.