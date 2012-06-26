Департамент образования созывает городское родительское собрание

Собрание, посвященное роли управляющих советов в школах, состоится в Москве 7 июля. Принять участие в нем могут все заинтересованные родители школьников, прошедшие предварительную регистрацию.

Родительское собрание на тему «О роли управляющих советов в деятельности образовательных учреждений» состоится 7 июля в 11.00 в большом зале Департамента образования города Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Чтобы попасть в здание, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте департамента, а также взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Адрес департамента – Семеновская пл., д. 4, 1-й этаж (рядом со станцией метро «Семеновская»).