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Москва 24

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Общество

13 июля, 17:04

Голос канала Москва 24 Вера Коцюба проведет мастер-класс на MUF-2018

образование город

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пока идет прием работ на конкурс проекта "TVоя Москва", холдинг "Москва Медиа" продолжает готовить воркшопы. 21 июля на MUF-2018 свой мастер-класс проведет brand voice телеканала Москва 24 Вера Коцюба.

В рамках образовательного проекта Вера Коцюба расскажет на Московском урбанистическом форуме о трех главных правилах публичных выступлений. Кроме того, гости узнают, как правильно воспринимать аудиторию и не бояться ее, а также поделится спичрайтинговыми приемами.

Готовя любое выступление надо учесть:

Кто ваша аудитория;

Цель выступления;

Что ваша аудитория должна сделать после вашего выступления?

С учетом ответов на эти вопросы вы сможете применить спичрайтинговые приемы, которые сделают ваше выступление ярким и запоминающимся:

1. Сильное начало;

2. "Золотое" правило трех;

3. Мощная информационная концовка.

Мы не только привлекаем внимание аудитории, но и стараемся удержать его. Всего семь минут человек способен концентрировать свое внимание на вас. Затем следует применять особые методики.

Все эти приемы и методики вы сможете проработать на воркшопе "Как полюбить публичные выступления?" Регистрация доступна по ссылке.

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