Голос канала Москва 24 Вера Коцюба проведет мастер-класс на MUF-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Пока идет прием работ на конкурс проекта "TVоя Москва", холдинг "Москва Медиа" продолжает готовить воркшопы. 21 июля на MUF-2018 свой мастер-класс проведет brand voice телеканала Москва 24 Вера Коцюба.
В рамках образовательного проекта Вера Коцюба расскажет на Московском урбанистическом форуме о трех главных правилах публичных выступлений. Кроме того, гости узнают, как правильно воспринимать аудиторию и не бояться ее, а также поделится спичрайтинговыми приемами.
Готовя любое выступление надо учесть:
Кто ваша аудитория;
Цель выступления;
Что ваша аудитория должна сделать после вашего выступления?
С учетом ответов на эти вопросы вы сможете применить спичрайтинговые приемы, которые сделают ваше выступление ярким и запоминающимся:
1. Сильное начало;
2. "Золотое" правило трех;
3. Мощная информационная концовка.
Мы не только привлекаем внимание аудитории, но и стараемся удержать его. Всего семь минут человек способен концентрировать свое внимание на вас. Затем следует применять особые методики.
Все эти приемы и методики вы сможете проработать на воркшопе "Как полюбить публичные выступления?" Регистрация доступна по ссылке.