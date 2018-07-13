Голос канала Москва 24 Вера Коцюба проведет мастер-класс на MUF-2018

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пока идет прием работ на конкурс проекта "TVоя Москва", холдинг "Москва Медиа" продолжает готовить воркшопы. 21 июля на MUF-2018 свой мастер-класс проведет brand voice телеканала Москва 24 Вера Коцюба.

В рамках образовательного проекта Вера Коцюба расскажет на Московском урбанистическом форуме о трех главных правилах публичных выступлений. Кроме того, гости узнают, как правильно воспринимать аудиторию и не бояться ее, а также поделится спичрайтинговыми приемами.

Готовя любое выступление надо учесть:

Кто ваша аудитория;



Цель выступления;



Что ваша аудитория должна сделать после вашего выступления?

С учетом ответов на эти вопросы вы сможете применить спичрайтинговые приемы, которые сделают ваше выступление ярким и запоминающимся:

1. Сильное начало;



2. "Золотое" правило трех;



3. Мощная информационная концовка.



Мы не только привлекаем внимание аудитории, но и стараемся удержать его. Всего семь минут человек способен концентрировать свое внимание на вас. Затем следует применять особые методики.

Все эти приемы и методики вы сможете проработать на воркшопе "Как полюбить публичные выступления?" Регистрация доступна по ссылке.