Падение цен на нефть может остановиться зимой – эксперт

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Стоимость нефти продолжает снижаться из-за переизбытка предложения. Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что может остановить падение цен на нефть и как будут меняться курсы валют.

"Российская экономика сейчас слабая и зависит исключительно от нефти. Падение цен на нефть может остановить зима. Чем будет холоднее, тем больше будет тратиться топлива. Второе – растущая китайская экономика. Она сейчас в состоянии небольшого спада. Нам нужен растущий и потребляющий Китай. Цены на нефть снижаются и доходят до такой стадии, когда добыча сланцевой нефти становится нерентабельной", – пояснил он.

Эксперт отметил, что курс доллара продолжит расти и дойдет до отметки 70 рублей.

Эксперт - о ценах на нефть и курсе доллара

"Мы взбираемся в гору, идем к отметке в 70 рублей за доллар. Не забывайте о нашем "всем" – о нефтяночке. Сегодня было 46 долларов за баррель, не удивительно, что данный тренд продолжается. Так сложился рынок. Россия пыталась интегрироваться в систему мировых рынков, у нее это не получалось, и потом она проинтегрировалась не тем образом, которым нужно", – добавил он.

По мнению Цыганкова, курс может периодически отскакивать назад. "Прежде, чем купить доллары, я призываю спросить себя, веришь ли ты, что оно туда пойдет, и сможешь ли ты сохранить выдержку, если будет отскок и коррекционное движение назад. Сейчас сложно это делать. К тому же это покупка около пиков", – сказал эксперт.

Напомним, официальный курс доллара на 22-24 августа вырос на 1 рубль 16 копеек – до 68,12 рубля. Евро поднялся на 2 рубля 20 копеек – до 76,67 рубля.

Стоит отметить, что рубль снижается на фоне стремительно падающей нефти. Ранее m24.ru сообщало, что в ходе сегодняшних торгов стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE опустилась до 46 долларов за баррель.

Таким образом, цена на "черное золото" достигла минимальных отметок за последние несколько лет. Упав до отметки в 46 долларов примерно в 8.30 утра, Brent так и не пробил этот уровень.

Однако в 11.15 нефть вновь стала снижаться и достигла уровня 46,14 доллара. На 13.15 мск стоимость одного барреля нефти составляет 46,32 доллара.