21 апреля 2017, 21:11

Экономика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Цена на нефть марки Brent в ходе пятничных торгов упала ниже 52 долларов за баррель. Это произошло впервые с 29 марта, сообщает "Интерфакс".

Стоимость июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 по московскому времени опустилась более чем на два процента и составила 51,88 доллара за баррель.

При этом котировки нефти марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились до 49,53 доллара за баррель.

С начала недели снижение стоимости Brent составило около 5,5 процента, WTI – 5,1 процента.

