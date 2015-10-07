Нефть подорожала до 52,48 доллара за баррель

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Стоимость барреля нефти выросла до 52,48 доллара, передает Bloomberg.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской биржи повысились на 0,82 доллара - до 49,35 доллара за баррель.

На стоимость "черного золота" влияют данные Американского института нефти: там сообщили, что товарные запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,23 миллиона баррелей.

Впервые с августа курс евро упал ниже 71 рубля

Кроме того, Управление по энергетической информации министерства энергетики США улучшило прогноз мирового спроса на нефть. Теперь эксперты ожидают, что он будет составлять 93,79 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрьским прогнозом на уровне 93,62 миллиона.

Рост цен на нефть отразился и на курсе валют – согласно данным Московской международной валютной биржи, курс евро упал ниже 71 рубля, курс доллара - ниже 63 рублей. Официальный курс составляет 65,09 рубля за американскую валюту и 73,79 рубля за европейскую.